Ces trois jeunes constructeurs automobiles chinois qui ont explosé les compteurs en 2025

Quel est le point commun entre Leapmotor, XPeng et Xiaomi ? Vous le savez, ces trois marques automobiles chinoises sont récentes. La création de Leapmotor, désormais possédée en partie par Stellantis (et plus récemment l’Etat chinois), date de décembre 2015. Celle de XPeng remonte à août 2014. Celle de Xiaomi Auto, nouvelle division du géant chinois de l’électronique, est même datée à 2021.

Et ces trois récentes marques automobiles chinoises ont aussi un autre point commun : celui de bénéficier d’un développement très rapide. Elles viennent de communiquer leurs chiffres de vente pour l’année 2025 et commencent sérieusement à s’approcher des grands groupes chinois « institutionnels ».

Des ventes encore meilleures qu’attendues

Du côté de chez Xiaomi Auto, tout d’abord, on dénombre quelque 361 625 autos vendues uniquement en Chine entre les mois de janvier et novembre 2025 (410 000 sur l’année complète), pour sa seconde année complète de commercialisation. En onze mois, donc, la nouvelle division automobile du géant Xiaomi a donc dépassé son objectif initial fixé à 300 000 autos vendues sur l’année (augmenté à 350 000 dans ses dernières prévisions du début de l’année 2025). Rappelons que Xiaomi ne compte pour l’instant que sur deux modèles 100 % électriques (la berline SU7 et le SUV YU7). Le constructeur vise le demi-million de véhicules vendus pour 2026.

Chez XPeng, les chiffres sont aussi très positifs : avec 429 445 autos écoulées sur les douze mois de l’année 2025, la marque revendique une augmentation de 126 % de ses ventes par rapport à 2024. A noter que 45 008 de ces autos ont été vendues à l’export, ce qui signifie que la marque reste fortement dépendante de la Chine même si elle se targue d’avoir vu ces exportations augmenter de 96 % en 2025.

Chez Leapmotor, enfin, on se réjouit également. Avec 596 555 voitures vendues sur les douze mois de l’année 2025, la marque chinoise signe une hausse de 103 % dans le monde. A noter que le communiqué officiel du constructeur ne détaille pas la part des véhicules vendus à l’export, qui reste sans doute petite comme chez XPeng par rapport à la quantité d’autos écoulées en Chine.

Deux de ces marques sont bien présentes chez nous

Contrairement à Xiaomi dont l’arrivée en Europe n’est estimée qu’en 2027, Xpeng et Leapmotor sont déjà bien présentes sur notre marché. La première citée mise essentiellement sur des véhicules électriques familiaux à la vocation assez haut de gamme, alors que la seconde parie plutôt sur des modèles moins chers que leurs concurrents du Vieux Continent. Ceux de Xiaomi devraient opter pour un positionnement plus proche de celui de XPeng que de Leapmotor.

Rappelons que le plus gros constructeur automobile chinois reste BYD, qui a finalement écoulé 4,55 millions d’autos neuves dans le monde en 2025. Et la croissance de ce géant ralentit puisqu’en 2024, BYD avait déjà vendu 4,3 millions de véhicules neufs.