Ça y est, une Chinoise débarque pour la première fois dans Gran Turismo
Avec ses supercars, ses anciennes et ses voitures de course, le jeu Gran Turismo 7 permet de rêver sans se ruiner. Et oui, il est possible de rêver de véhicules chinois. La preuve avec l’arrivée de la Xiaomi SU7 Ultra dans l’œuvre vidéo ludique nippone.
Les temps changent avec des voitures électriques et des autos d’horizons inattendus dans le monde du jeu vidéo. Gran Turismo 7 évoluent avec son époque en proposant via sa dernière mise à jour du 29 janvier un véhicule qui fait couler beaucoup d’encre : la Xiaomi SU7 Ultra.
La grande berline survoltée asiatique débarque dans la version 1.67 de la simulation signée Polyphony Digital. Un patch qui marque une étape historique dans l’histoire de la licence. Autres améliorations du lot, l’arrivée de Porsche 911 GT3 R génération 992 mais aussi de la Hyundai Elantra N TC. Du côté des circuits, l’éditeur ajoute les courses World Touring Car 600 Nürburgring, World Touring Car 700 Spa Francorchamps et World Touring Car 800 de Mount Panorama. Enfin, un nouveau lieu de shooting situé en Californie ravira les photographes virtuels.
À télécharger pour des tours électrifiés
La mise à jour 1.67 permet de profiter pleinement des plus de 1500 chevaux de la Xiaomi SU7 Ultra. Des nouveautés à découvrir dans le clip officiel publié pour l’occasion.
