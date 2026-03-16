On peut dire que BMW limite parfaitement la casse par rapport à Mercedes et Porsche

Le monde du premium et du luxe n’est plus à l’abri de la crise automobile qui touche quasiment tout le monde depuis l’année dernière. Porsche, référence incontournable de la rentabilité et marque la plus profitable parmi les enseignes à gros volumes, a vu fondre tous ses bénéfices en 2025 et a dû ajouter de gros investissements pour assurer son avenir à moyen terme.

Mercedes vient aussi de communiquer sur ses résultats de l’année dernière dans le détail, avec un bénéfice d’exploitation divisé par deux et une marge opérationnelle en net retrait (5 %) alors qu’elle avait atteint un très beau niveau en 2024. En attendant de connaître tous les détails sur les chiffres d’Audi qui a aussi vu ses ventes baisser un peu l’année dernière (2,9 %), ceux de Bmw prouvent qu’en termes de stabilité financière comme de ventes, la marque à l’hélice a dominé tous ses concurrents en 2025.

-3 % de bénéfice net

Le groupe BMW revendique un bénéfice avant impôts de 10,2 milliards d’euros au titre de l’année 2025, au lieu de 10,97 milliards en 2024. Le bénéfice net est de 7,45 milliards d’euros pour cette dernière année 2025, soit une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente (la marge EBIT reste de 5,3 % contre 6,3 % en 2025 et la marge « EBT » est de 7,7 % d’après BMW).

Compte tenu des circonstances, on peut dire qu’il s’agit d’un bon résultat alors que BMW souffre comme ses concurrents de la hausse des droits de douane sur l’important marché américain et surtout, du repli continuel de la Chine.

L’année 2026 va encore être compliquée

En raison d’un contexte mondial encore difficile, BMW ne s’attend pas à des miracles pour l’année 2026 et table plutôt sur la stabilité sans espérer de hausses (avec même une légère contraction de la marge). Mais comme le remarquent les analystes de chez UBS, ces prévisions de BMW pour l’année 2026 misent sur une stagnation des ventes du groupe en Chine. Sachant qu’elles ont baissé de 12,5 % là-bas en 2025 et qu’elles suivent cette tendance depuis des années, cela paraît assez improbable.