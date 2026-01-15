BMW domine encore le combat contre Mercedes et Audi sur l’année 2025, qui a été très dure pour les Allemands

On prend les mêmes et on recommence. Comme l’année dernière (et en 2023), Bmw est le constructeur automobile « premium » qui a vendu le plus de voitures neuves dans le monde en 2025. Le géant de Munich revendique en effet 2 169 761 véhicules écoulés pour la seule marque BMW, en baisse de 1,4 % par rapport aux résultats de l’année 2024. Mini, de son côté, recense 288 290 voitures neuves vendues en 2025 ce qui représente au contraire une hausse de 17,7 % (portée par le renouvellement de la Mini, du Coutryman mais aussi l’arrivée de l’Aceman). Rolls-Royce, enfin, compte 5 664 autos vendues en 2025 soit une très légère baisse de 0,8 % par rapport à 2024.

Du côté de chez Mercedes, la marque à l’étoile communique sur 1 800 800 voitures neuves vendues en 2025, soit une baisse de 9 % par rapport à 2024. Mercedes décroche donc sensiblement dans la course aux ventes, même si elle avait tout de même réussi à dégager une meilleure marge l’année dernière par rapport à son rival de toujours.

Audi reste troisième

Éternel troisième du marché automobile premium mondial, Audi comptabilise de son côté 1 623 551 voitures neuves vendues en 2025 soit une baisse de 2,9 %. Alors que l’écart grandit entre BMW et Mercedes, il se réduit légèrement entre Mercedes et Audi. A noter que malgré une baisse de 5 % sur le marché chinois, la marque aux anneaux reste le leader du premium là-bas devant BMW et Mercedes.

Globalement, les trois géants de la voiture de luxe ont souffert en 2025 du repli continuel du marché chinois mais aussi des nouvelles taxes mises en place par l’administration américaine sur les véhicules importés depuis l’Europe.

BMW leader aussi chez les électriques

BMW conserve aussi la tête des ventes de voitures électriques, avec 442 072 véhicules sans moteur thermique écoulés en 2025. Le second n’est d’ailleurs pas Mercedes (168 800 voitures électriques neuves vendues en 2025 soit une chute de 9 %) mais Audi, qui annonce 223 000 modèles électriques distribués en 2025 soit une hausse de 36 %.

La performance est étonnante sachant que jusqu’à l’arrivée récente du iX3, BMW ne commercialisait que des véhicules électriques à la technologie un peu dépassée par rapport à l’architecture à 800 volts des Audi Q6 et A6 e-tron ou de la Mercedes CLA, dont les livraisons débutent à peine.

BMW leader sur l’ultra-sport, toujours

Du côté du sport, le département BMW M revendique 213 457 véhicules vendus en 2025 soit une hausse de 3,3 %. La marque à l’hélice conserve donc aussi l’avantage sur ce terrain face à Mercedes-AMG, même si cette dernière communique sur une hausse de 7 % avec 145 000 exemplaires écoulés. Loin dernière, Audi Sport ne parle que de 36 000 véhicules livrés sur la même période (-13 %), ce qui a probablement un lien avec la fin de carrière de la RS 4 et de la RS 6.

Reste maintenant à comparer les marges des trois principaux constructeurs premium, sachant que c’est Mercedes-Benz qui possédait l’avantage à ce niveau l’année dernière.