BMW garde l'avantage sur Audi et Mercedes

Depuis quelques années, Bmw est parvenu à reprendre la tête sur le marché automobile mondial des marques premium après une courte période de domination de Mercedes-Benz. La marque à l’hélice a réussi à écouler 2,2 millions de voitures neuves dans le monde en 2024 (2,4 en comptant Mini), contre 1,98 pour Mercedes et 1,67 pour Audi légèrement distancée.

Chez nous en Europe, BMW s’en est aussi mieux sorti avec tout de même 770 249 autos écoulées en 2024 soit une hausse de 6%. Mercedes revendiquait 709 721 unités (+1%) et Audi 660 403 voitures (-10%).

BMW repart en tête

Comme le rapportent les chiffres de l’ACEA pour les deux premiers mois de l’année (il y a toujours un décalage d’un peu moins d’un mois pour obtenir les dernières données), BMW conserve l’avantage sur le Vieux continent sur le début 2025 avec 115 359 voitures neuves vendues par la marque à l’hélice (-0,4%). Audi se trouve pour l’instant à la seconde position avec 95 822 voitures neuves vendues (-3,5%) et Mercedes est troisième avec 88 111 véhicules distribués (contre 88 120 voitures sur les deux premiers mois de l’année 2024).

Cette année 2025 s’annonce plus difficile que 2024 pour ces constructeurs premium à cause de la baisse des ventes en Chine et du contexte géopolitique actuel (avec les taxes brandies par Donald Trump aux Etats-Unis, marché très important pour eux). BMW et Audi pourront tout de même compter sur d’importantes nouveautés produits (les X3 et Q5 par exemple), tout comme Mercedes avec sa CLA de nouvelle génération.

BMW en tête des ventes électriques

D’après les chiffres de JATO, BMW possède aussi un avantage assez net sur ses deux concurrents dans les ventes de voitures électriques : la marque a écoulé 13 475 autos dépourvues de moteur thermique sur les deux premiers mois de l’année (+20%) contre 9 868 pour Audi (+70% tout de même !) et 7 363 pour Mercedes (+5%). La marque de Munich profite en cela de ses forfaits de location longue durée particulièrement bien placés sur ces modèles électriques.