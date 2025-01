BMW reine des marques premium, Audi dépassée par Tesla

L’année 2024 n’a pas été si simple pour les marques automobiles premium allemandes, toutes gênées par la baisse des ventes sur le marché automobile chinois ayant aussi touché Porsche. Pour Bmw tout de même, la position de « numéro un mondial des marques premium » n’est pas remise en question pour l’année 2024 : malgré une baisse de 2,3% de ses ventes essentiellement dues au recul du marché chinois, la marque à l’hélice a écoulé pas moins de 2 200 177 unités dans le monde l’année dernière (ce chiffre ne compte pas les 244 915 Mini vendues sur la même période).

C’est largement suffisant pour qu’elle reste devant Mercedes-Benz, qui ne revendique « que » 1 983 400 unités distribuées dans la planète en 2024, soit une baisse de 3% des ventes. La marque à l’étoile accuse une baisse de 7% des ventes dans le marché chinois mais aussi de 9% en Allemagne, les deux principales raisons de son léger repli. Dans le même temps, BMW revendique des ventes en légère hausse en Europe (+0,6%) et aux Etats-Unis (+0,2%) dans ses chiffres communiqués qui incluent pour ces régions la marque Mini, mais également une chute de 10,2% sur le marché asiatique.

Audi loin derrière

L’année 2024 est encore moins bonne pour Audi, toujours troisième marque premium allemande mais un peu plus loin. La marque aux anneaux annonce en effet 1 671 218 autos écoulées en 2024 dans le monde, soit une baisse de 11,8% par rapport à l’année 2023. Elle a perdu 5,9% en Europe, 21,3% en Allemagne, 13% en Amérique du Nord et « seulement » 10,9% en Chine. Ces mauvais résultats sont probablement dus en partie au calendrier de la marque, qui vient tout juste de lancer son nouveau Q5 de troisième génération ainsi que sa nouvelle A5 et son A6 électrique. Trois modèles qui devraient lui permettre de reprendre du poil de la bête en 2025, d’autant plus que le nouveau Q3 est lui aussi attendu.

Tesla passe devant Audi !

Cette relative méforme d’Audi permet pour la première fois de son histoire à Tesla de lui passer devant. Également en baisse par rapport à 2023 (mais de seulement 1%), la marque d’Elon Musk revendique en effet 1 789 226 voitures neuves distribuées en 2024. Pas sûr en revanche que Tesla ne rattrape Mercedes et BMW en 2025 malgré l’arrivée de son Model Y restylé, sachant que BMW pourra par exemple compter sur des nouveautés importantes comme le dernier X3 et l’imminent iX3.

BMW s’en sort bien sur les voitures électriques

Notons au passage que BMW s’en sort mieux que Mercedes et Audi au registre des ventes de voitures électriques : 368 523 modèles dépourvus de moteur thermiques ont été écoulés par la marque à l’hélice en 2024 dans le monde contre 185 100 pour Mercedes et 164 000 pour Audi. Ces ventes de voitures 100% électriques ont représenté 16,7% du total mondial pour BMW, 9,3% pour Mercedes et 10% pour Audi.