Les Mercedes se vendent moins que les BMW mais elles sont plus rentables

La coutume veut qu’on étudie les chiffres de vente après chaque année pour voir laquelle des marques automobiles « premium » a vendu le plus de voitures dans le monde. En 2022, c’est BMW qui avait réussi à repasser en tête à ce petit jeu devant Mercedes (leader en 2021), avec un peu plus de 2,1 millions de véhicules écoulés dans la planète (contre 2,04 millions pour Mercedes).

Et la tendance ne s’est finalement pas inversée en 2023 puisque la marque à l’hélice conserve son titre honorifique, avec très exactement 2 253 835 véhicules écoulés soit une augmentation de 7,3% par rapport à 2022. Mercedes reste second avec 2 043 800 exemplaires vendus et Audi se rapproche légèrement de l’étoile avec 1 895 240 unités distribuées (soit 17,4% de plus qu’en 2022). La marque aux anneaux est donc finalement parvenue à rester devant Tesla qui revendique 1 808 581 véhicules écoulés en 2023.

Une meilleure marge chez Mercedes

Si BMW a remporté la course des ventes, Mercedes-Benz se rattrape en gagnant celle de la rentabilité de ses voitures. La marque à l’étoile revendique en effet une marge opérationnelle de 12,8% par voiture vendue en 2023, contre 11% pour BMW et 9% pour Audi. Des chiffres qui mettent d’ailleurs en valeur les performances surprenantes du groupe Stellantis, qui a réussi à atteindre exactement la même marge opérationnelle que Mercedes-Benz alors que ses voitures sont supposées être moins rentables à vendre.