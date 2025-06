Oui, la Corvette C8 peut faire du motocross

Employer une voiture adaptée à un tracé particulier est une condition primordiale pour réaliser la meilleure performance. Cela dit, il arrive parfois que l'utiliser de manière totalement déraisonnable apporte quelque chose de gratifiant. La preuve avec cette Chevrolet Corvette conduite sur un terrain atypique de manière peu académique.

Les séquences partagées sur le réseau social Facebook montrent des images spectaculaires. Une Corvette s'élance pour un saut surréaliste sur une bosse d'un terrain de motocross. La sportive appartenant à l'équipe de la star Travis Pastrana décolle et atterrit 40 mètres plus loin. Un exercice délicat qui se solde par une lame avant arrachée et un airbag déployé.

La Corvette C8, une berlinette historique

Pour mémoire, la Chevrolet Corvette C8 rompt avec 70 ans de tradition de coupé propulsion à moteur avant. Elle embarque un bloc V8 6,2l atmosphérique de 482 chevaux pour 613 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de tomber le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 296 km/h.