Chez Chevrolet, on se déplace en nombre sur le Nürburgring avec des Corvette Zora !

Pas de camouflage pour les Chevrolet Corvette Zora qui tournent sur le Nürburgring et qui affichent sur les flancs de fausses appellations qui n’ont pas trompé nos chasseurs de scoop. Sur les flancs de la Zora à la carrosserie jaune, une appellation ZR1, alors que celle qui est violette se pare d’un Z06. Mais les autocollants ronds et jaunes positionnés sur le capot moteur à l'arrière indiquent que le prototype embarque une motorisation électrifiée dont ne bénéficient ni la ZR1 ni la Z06.

Ces autocollants jaunes ainsi que d’autres détails comme le positionnement des radiateurs ne laissent planer aucun doute. Tout cela indique qu’il s’agit bien de la version très sportive qui se nommera Zora. Il s'agit d'une sorte d'hommage à Zachary « Zora » Arkus-Duntov ingénieur et concepteur vedette de Chevrolet. Il est surnommé le « Père de la Corvette » même si le vrai « Père » de la Corvette est Harley Earl.

V8 puissant et motorisation électrique : un couple performant !

Pour les prototypes de la Chevrolet Corvette Zora qui dévalent les pentes du Nürburgring, il s’agit de séance de mise au point et peut-être une mise en jambes en vue d’un prochain record du tour du Nürburgring. Il faut dire que la version Zora de la Corvette à tous ingrédients pour réussir à battre un record, de larges pneus, des éléments aérodynamiques impressionnants et sous sa carrosserie se cache le moteur de la ZR1, un bloc V8 biturbo de 5,5 litres de cylindrée et 1 064 ch. ce bloc est associé à un moteur électrique supplémentaire de 160 ch, provenant de la Corvette E-Ray.

Un record en vue ?

Ainsi équipée, la Chevrolet Corvette Zora va devenir l’une des voitures de route les plus rapides et les plus puissantes. Déjà la Corvette ZR1 peut monter jusqu’à 375,92 km/h en pointe (un record réalisé sur le circuit allemand de tests d'Automotive Testing Papenburg). La Zora pourrait bien afficher une vitesse supérieure. La marque Chevrolet étant au Nürburgring pour plusieurs jours encore, il est possible que la marque américaine annonce d’ici peu que l’une des Corvette présentes (Zora ou autre) a réussi à battre le record du tour détenu par la Ford Mustang GTD (6 minutes 52 secondes 072) et récupérer ainsi le record de la voiture de série américaine la plus rapide sur la célèbre piste de la Nordschleife.