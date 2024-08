Ferrari et McLaren doivent-ils craindre la nouvelle Corvette ZR1 ?

Depuis la sixième génération de la Chevrolet Corvette, la gamme de la sportive américaine se compose de cette façon : la version de base dispose d’un V8 atmosphérique à la puissance respectable, la variante Z06 utilise une mécanique très poussée et un châssis optimisé pour la conduite sur circuit et la ZR1 représente le haut de gamme sportif absolu.

Ce schéma se reproduit donc pour la huitième génération. Déjà déclinée en version Stingray (V8 atmosphérique 6,2 litres de 482 chevaux et Z06 (V8 atmosphérique de 5,5 litres de 645 chevaux), voilà la Corvette à moteur central arrière dans sa variante ZR1 haut de gamme. Extérieurement, le style n’évolue pas beaucoup par rapport à la Z06 déjà très radicale, même si l’auto s’équipe d’appendices encore plus extrêmes : à la façon de la Porsche 911 GT3 RS, le coffre avant disparaît au profit d’un système de refroidissement plus gros et la vitre arrière se scinde en deux parties (comme sur la légendaire C2 « Split Window »). Donnée pour 346 km/h en vitesse de pointe, l’auto peut s’équiper d’un pack aérodynamique ZTK augmentant l’appui maximal à 545 kg (ce qui limite la vitesse de pointe à 320 km/h).

Mécaniquement, les chiffres donnent le vertige. La ZR1 reprend en effet le V8 de 5,5 litres à vilebrequin à plat de la Z06, mais avec des pièces totalement retravaillées et deux gros turbos permettant à la puissance maximale d’atteindre 1 078 chevaux (pour 1 122 Nm de couple). Cette cavalerie oblige la boîte de vitesses à double embrayage à limiter le couple maximal sur les deux premiers rapports pour préserver sa fiabilité.

Une vraie supercar

Pas spécialement légère (Chevrolet annonce une masse à sec de 1 665 kg pour le coupé), cette nouvelle C8 ZR1 est plus puissante que les Ferrari, McLaren, Porsche et autres Lamborghini les plus radicales. Son rapport poids-puissance éclipse largement celui de la Bugatti Veyron et égale celui d’une Chiron Super Sport de 1 600 chevaux (1,24 kg/ch). Sachant qu’elle utilise des freins carbone-céramique encore plus généreux que ceux de la Z06, qu’elle s’équipe de pneus semi-slicks et même de jantes en carbone, elle possède sur le papier tout pour battre les meilleures supercars du marché. Et elle vaudra largement plus de 200 000€, sachant que la Z06 actuelle approche déjà les 190 000€ en prix de base.