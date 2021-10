Chevrolet dévoile la nouvelle Corvette Z06

Il a longtemps été fait le reproche du manque de caractère des gros V8 américains, fainéants au point de ne pas aimer aller chercher les hauts régimes. Cette époque est définitivement révolue : alors que l'Europe se met au tout électrique et qu'il n'est plus question de développer de nouveaux moteurs essence, Chevrolet ne se pose pas la question.

Chevrolet a mis les petits plats dans les grands pour cette Corvette Z06, en proposant de nombreuses options "performance" à un modèle déjà très sportif. Si l'aileron fixe et le pack carrosserie hérité de la C8.R sont de la partie, les clients pourront tout de même opter pour des jantes en carbone (permettant de gagner 20 kg de masses non suspendues), le pack carbone (avec lame, aileron et diffuseurs spécifiques en carbone), les freins en carbone-céramique ou encore les pneus Cup 2R.

Le coeur de la bête n'est autre que le LT6, un moteur utilisé par Chevrolet sur la C8.R de course. Sa particularité ? 680 ch à plus de 8000 tr/mn, et 5.5 litres de cylindrée sans aucune suralimentation. Cela en fait le V8 atmosphérique le plus puissant de l'histoire, après le moteur Mercedes M159. Le huit cylindres sera associé à une boîte à double embrayage et huit rapports.

Sachez que l'auto sera proposée en Europe à partir de 2023. Même si son tarif devrait être nettement plus élevé que celui d'une C8 classique, l'auto devrait rester particulièrement compétitive face aux rivales de chez Ferrari, Aston Martin, Mercedes ou encore Porsche.