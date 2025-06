1 267 ch pour la Corvette ZR1X hybride 4x4 !

N'espérez pas échapper aux lourds malus avec la Corvette ZR1X : la mini-batterie de 1,9 kWh de cette inédite version électrifiée n'a pas pour objectif de réduire drastiquement les émissions de CO2 du V8 LT7 5.5 ZR1 de 1 078 ch avec de longues phases en tout électrique, mais d'alimenter un électromoteur de 189 ch situé entre les roues avant pour lui filer un coup de main (pouce ?) et porter la puissance à 1 267 destriers. Et de garantir, par la même occasion, une transmission aux quatre roues.

Dans l'esprit, on est donc plus proche de la Ferrari F80 de 1 200 ch cumulés que de la McLaren Artura, moins puissante (700 ch maxi) mais capable de couvrir une trentaine de km en électrique et de réduire ses rejets à 108 g/km après quelques heures de branchement sur secteur.

Reste que l'Américaine met tout le monde d'accord en termes de performances avec un 0 à 100 km/h annoncé en 2s environ, puis la ligne des 400 m franchie seulement 7s plus tard (soit moins de 9s annoncés). Puis, en digne Américaine, elle compte deux cylindres de plus (avec vilebrequin plat et biturbo toutefois), les européennes faisant plutôt confiance à un V6. Notez que la transmission aux roues arrière est toujours confiée à une boîte robotisée 8 rapports à double embrayage.

Des performances impressionnantes donc, qui trouvent du répondant côté freinage, avec en série le système J59 proposé sur ZR1, à savoir des étriers Alcon à 10 pistons devant et 6 pistons derrière chargés de mordre des disques carbone-céramique de 16,5 pouces aux quatre coins. De quoi assurer une décélération de 1,9 g entre 290 et 190 km/h, et surprendre les petits copains sur circuit (combien de temps, telle est la question…).

« Dès le départ, nous avons conçu l'architecture de la Corvette à moteur central en pensant à la ZR1X », a déclaré Ken Morris, vice-président de General Motors. « Il s'agit de la plateforme la plus révolutionnaire de l'histoire de la Corvette. »

Sur la ZR1X, les deux sources d'énergie sont indépendantes, et la propulsion électrique s'effectue grâce à la récupération d'énergie à l'avant qui alimente la batterie, située en bas et au centre du châssis. Jusqu'à 257 km/h, la Corvette répartie la puissance sur les deux essieux en continu en fonction des sollicitations du conducteur et des données de conduite (vitesse, angle au volant, etc.). Au-delà, l'essieu avant se déconnecte.

Deux configurations de châssis seront proposées, forcément dotées de la suspension magnétique adaptative : la version standard, chaussée de pneus Michelin PS4S, et la "pack Performance ZTK" (en orange sur la photo) qui intègre des ressorts plus raides, des Michelin Pilot Cup 2R et un pack Carbon Aero capable de générer 545 kg d'appui à vitesse maximale (en option sur la ZR1X standard). Si l'on sait d'ores et déjà que la ZR1X sera proposée en coupé et cabriolet, les tarifs ne sont pas encore annoncés…