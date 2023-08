Ford Mustang GTD (2023) : l'Américaine devient folle

Il y a tout juste un an, Ford levait le voile sur sa toute nouvelle Mustang de septième génération. Dépourvu de variantes hybrides, le coupé américain reste fidèle au V8 même s’il propose aussi un petit quatre cylindres de 2,3 litres en entrée de gamme. Et alors que cette Mustang misait précédemment sur ses versions Shelby GT350 et GT500 pour les amateurs de variantes ultra-sportives, la nouvelle va encore plus loin avec une inédite déclinaison « GTD » très proche de la version GT3 de compétition. « GTD » est d’ailleurs le nom de la catégorie GT3 dans le championnat américain de l’IMSA. Rien à voir, évidemment, avec un moteur fonctionnant au mazout.

La silhouette extraordinairement trapue et élargie de la Mustang GTD est donc très proche de celle de la Mustang GT3 de course dévoilée il y a quelques semaines. Son aérodynamisme semble aussi radical que celui d’une Porsche 911 GT3 RS avec des circuits de refroidissement très sophistiqués et d’innombrables ouïes pour aider au refroidissement (radiateurs et freins), à l’écoulement des flux ou à l’appui. L’énorme aileron arrière fixe peut modifier son inclinaison à la demande. L’auto bénéficie aussi d’une suspension entièrement refaite par rapport à celle de la Mustang normale, optimisée pour la conduite sur circuit.

Plus de 800 chevaux sous le capot

Motorisée par un V8 de 5,2 litres compressé, cette Mustang GTD doit développer environ 800 chevaux américains (et donc un peu plus encore dans notre norme européenne). Le bloc pourra prendre 7500 tours / minute en régime maximal et fait encore mieux que le moteur de l’ancienne Shelby GT500 et ses 760 chevaux. Le moteur se connecte à une boîte à double embrayage à huit rapports.

Et maintenant, le plus fou pour la fin : la Mustang GTD coûtera environ 300 000 dollars, soit 276 000€ actuels. Elle sera donc encore plus chère qu’une Porsche 911 GT3 RS, facturée 253 454€. Et Ford espère d’ailleurs voler dans les plumes de cette dernière sur la Nordschleife en visant un chrono sous les sept minutes. Sachant que l’Allemande y a tourné en moins de 6 minutes et 50 secondes, elle pourrait donc battre la version la plus affutée de la 911 actuelle. Du jamais vu pour l’Américaine, celle qu’on connaissait autrefois pour son pont rigide arrière et ses réglages à l’ancienne !