La nouvelle Ford Mustang (2023) n'a rien d'électrique

C'est une histoire qui roule depuis 1964. Icône sacrée de l'automobile et reine des « pony cars », la Ford Mustang passe officiellement à la septième génération de modèle. A l'occasion d'un salon de Detroit 2022 tout autant boudé par les constructeurs automobiles que notre Mondial de l'auto de Paris national, Ford montre pour la première fois la dernière itération de sa sportive abordable. Il s'agit bien d'une toute nouvelle mouture et pas d'un simple restylage, même si l'auto conserve la plateforme de la sixième génération lancée sur le marché en 2015 (et importée officiellement en Europe rappelons-le). Heureusement, cette dernière avait déjà eu le temps d'évoluer en profondeur sur le plan mécanique en se débarrassant notamment de l’antédiluvien pont arrière rigide.

Alors, quoi de neuf sur la nouvelle Mustang de septième génération ? A première vue, rien de révolutionnaire : l'auto affiche bien un style entièrement inédit, mais l'esprit ne change pas trop par rapport à la précédente mouture. On note surtout une partie arrière qui se muscle avec des galbes assez impressionnants derrière les portières. Selon que vous choisissiez le petit ou le gros moteur, ce design différera sur la partie avant avec une calandre et des ouvertures du bouclier spécifiques ainsi qu'une prise d'air sur le capot pour la version V8. Car oui, la Mustang conserve bien son V8 « Coyote » de 5,0 litres sous le capot (et une boîte manuelle pour ceux qui ne veulent pas de la transmission automatique).

La variante d'entrée de gamme garde elle le quatre cylindres 2,3 litres turbo déjà disponible sur l'ancienne version, mais le V6 intermédiaire disparaît. Ce sera donc quatre cylindres turbo ou V8 atmosphérique, avec des niveaux de puissance que Ford promet supérieurs à ceux du modèle sortant. Pour rappel, la précédente Mustang revendiquait respectivement 310 et 460 chevaux aux Etats-Unis dans ces deux versions. Dans sa variante Dark Horse optimisée pour la conduite sur circuit, cette Mustang V8 revendiquera environ 500 chevaux. En attendant sans doute que Shelby propose une nouvelle version GT500 suralimentée, sachant que l'ancienne produisait déjà 760 chevaux...

Un intérieur de voiture électrique

Vous aimez à la fois les moteurs à pistons et les grands écrans des voitures électriques modernes ? Bonne nouvelle, la Ford Mustang combine précisément ces deux éléments. A l'intérieur, la nouvelle Mustang ne ressemble pas du tout aux autos de sa lignée mais plutôt à l'une de ces voitures électrifiées modernes. Il y a deux grands écrans (celui de gauche est en option), le combiné d'instrumentation numérique de 12,4 pouces et un écran tactile de 13,2 pouces sur la console centrale. Utilisant l'interface Amazon Alexa, cet ordinateur de bord tourne grâce à Unreal Engine 3D, un système graphique que les joueurs de jeux vidéos connaissent bien pour sa puissance et sa rapidité. Et l'auto embarque désormais en option des aides à la conduite telles que le régulateur adaptatif ou l'assistant de marche arrière avec freinage d'urgence.

Dans un tout autre genre, cette nouvelle Mustang propose en option un pack Performance ajoutant de gros freins Brembo (390mm à l'avant et 355 mm à l'arrière) en plus d'un différentiel à glissement limité Torsen, de pneus plus larges et d'une barre anti-rapprochement sous le capot. Ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'efficacité dynamique pourront opter pour l'amortissement piloté MagneRide. Et il y a aussi des gadgets plus étonnants : l'Active Pothole Mitigation, notamment, qui permet aux suspensions d'anticiper le choc lorsque les capteurs de la voiture détectent un nid-de-poule sur la route. Et même un frein à main spécial, actionnant les roues arrière pour aider les conducteurs novices à se mettre au drift.

Ne reste plus qu'à attendre la confirmation de la commercialisation de cette nouvelle Mustang en Europe. Elle devrait bien venir mais uniquement dans sa version V8, comme c'était déjà le cas pour la précédente génération ces dernières années.