La nouvelle Corvette ZR1 battra-t-elle les meilleures Ferrari et Porsche ?

La Chevrolet Corvette de huitième génération a marqué une profonde rupture par rapport aux précédentes moutures de la sportive américaine. Pour la première fois de sa longue histoire démarée en 1953, elle est en effet passée à un moteur installé en position centrale arrière. Son style très particulier ne fait pas l’unanimité mais l’auto profite à la fois d’un confort excellent en plus d’offrir des performances impressionnantes, dans sa version Stingray de base mais surtout en déclinaison Z06. Le tout pour des prix inférieurs à ceux de ses concurrentes directes.

Mais la construction de cette gamme de la Corvette C8 n’est pas terminée : il reste encore à découvrir la ZR1, variante la plus extrême au catalogue depuis la génération C6 (et même à l’époque de la C4). Sachant que la C8 Z06 actuelle développe déjà 645 chevaux via un très beau V8 atmosphérique de 5,5 litres à vilebrequin à plat et que l’ancienne C7 ZR1 dépassait les 750 chevaux, cette future C8 ZR1 atteindra naturellement de nouveaux records.

Rendez-vous le 25 juillet prochain

Chevrolet nous donne rendez-vous le 25 juillet 2024 pour la présentation officielle de cette C8 ZR1 et nous montre en attendant une course vidéo servant de « teaser ». Le son de la vidéo indique que le moteur sera bien le bloc de 5,5 litres déjà utilisé par la Z06 actuelle, mais peut-être avec une paire de turbos ou un compresseur pour augmenter significativement sa puissance. Il y aura peut-être aussi une partie électrique, par exemple celle de la dernière Corvette C8 E-Ray. On parle d’une puissance maximale de plus de 800 chevaux.

La C8 Z06 est déjà capable de s’attaquer aux meilleures super-sportives du segment comme la Ferrari 296 GTB, la McLaren Artura et sa sœur 750S ou encore la Lamborghini Huracan. Cette C8 ZR1 pourra potentiellement chercher les modèles les plus puissants du marché comme la Ferrari SF90 Stradale, la Lamborghini Revuelto ou la future Porsche 911 GT2 RS. Le style de cette Corvette ne plaira toujours pas à tout le monde, mais l’auto promet énormément sur le papier.