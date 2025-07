Les constructeurs automobiles ont peur d'Apple Carplay Ultra

La compatibilité des voitures avec les interfaces Apple Carplay et Android Auto est devenue un critère vital pour la plupart des clients des voitures modernes. Pour certains d’entre eux, c’est même un motif de non-achat lorsque le véhicule n’est pas équipé de ces dispositifs.

Mis à part Tesla qui continue de résister à cette technologie, préférant capitaliser sur sa propre interface maison, tous les constructeurs automobiles du marché proposent bien cette compatibilité avec Apple Carplay dans leurs voitures. Le système a commencé à se démocratiser au début de la précédente décennie et il est maintenant incontournable sur le marché.

Apple Carplay Ultra, la prochaine étape qui ne fait pas l’unanimité

Après Apple Carplay qui permet de projeter certaines applications du téléphone sur l’écran central de sa voiture, de dicter les messages ou de prendre directement les appels, le géant américain du hi-tech est actuellement en train de déployer Carplay Ultra : une version plus évoluée de cette interface permettant par exemple d’afficher la navigation sur l’écran du combiné d’instrumentation mais aussi de gérer directement certains paramètres de la voiture comme la climatisation.

Alors qu’Aston Martin a déjà communiqué sur l’arrivée de ce système Carplay Ultra dans ses autos (et qu’il doit aussi débarquer chez Porsche), les journalistes du Financial Times expliquent que plusieurs constructeurs automobiles le voient d’un très mauvais œil : Mercedes, Polestar, Audi et Volvo ne veulent plus l’installer dans leurs autos contrairement à ce qu’ils prévoyaient initialement.

La concurrence avec les systèmes des constructeurs

Il faut rappeler que lorsque le système Apple Carplay fonctionne dans une voiture, un certain nombre de données liées à l’utilisation des occupants du véhicule sont transmises à Apple et échappe au contrôle du constructeur automobile. Par ailleurs, l’intégration de ce système a aussi un coût. C’est d’ailleurs pour ces raisons que la General Motors a décidé de carrément supprimer la compatibilité Apple Carplay de toutes ses voitures.

On imagine que ces constructeurs automobiles changeront probablement leurs stratégies si Apple Carplay Ultra est lui aussi jugé par la clientèle comme un outil incontournable dans les voitures.