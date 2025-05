Ce que change Apple Carplay Ultra dans votre voiture

Les deux principales interfaces de réplication pour smartphone, Apple Carplay et Android Auto (de Google) sont devenues incontournables sur le marché automobile neuf depuis près d’une décennie. A tel point qu’aujourd’hui, certains acheteurs de voiture trouvent rédhibitoire le fait de ne pas pouvoir disposer de cette capacité de réplication smartphone.

Il faut bien admettre que le fait de pouvoir projeter les applications Google Plans ou Waze sur l’écran tactile central de sa voiture ou dicter les textos via ces interfaces reste bien pratique, l’environnement d’Apple Carplay et d’Android Auto était souvent mieux fait que celui des systèmes embarqués des constructeurs automobiles.

Apple Carplay Ultra, la nouvelle évolution

Et justement, Apple est en train de déployer une nouvelle version de son système Carplay. Le géant américain de l’électronique vient de le dévoiler officiellement d’abord sur les nouveautés d’Aston Martin, laissant au constructeur automobile anglais la primeur de cette évolution.

Comme vous pouvez le voir dans les images et la vidéo accompagnant cet article, Apple Carplay Ultra projette toujours les principales informations du smartphone sur l’écran tactile central de la voiture, mais il permet aussi désormais d’afficher la navigation d’une application smartphone sur le combiné d’instrumentation. Par ailleurs, il devient possible de commander des fonctions comme la climatisation de la voiture via l’outil de commande vocale Siri. Ou encore, d’afficher les données principales du véhicule (vitesse, consommation…) sur un menu spécial de l’écran central.

Bientôt chez tous les constructeurs automobiles

Après Aston Martin, le système Apple Carplay Ultra doit arriver prochainement chez Porsche mais aussi Audi et, dans un second temps, la quasi-totalité des marques automobiles. Ce système nécessite d’avoir un iPhone 12 au minimum (il ne sera pas compatible avec les versions plus vieilles du téléphone d’Apple).