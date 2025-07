Cela risque d'être compliqué d'obtenir son permis avant les vacances d'été

« Les délais pour obtenir une date d’examen explosent », c’est le message que portent Mobilians, Unidec et Unis auprès des pouvoirs publics. L’année dernière, 1,567 million de places d’examen ont été proposées. Les organisations estiment qu’il en faudrait 2,19 millions en 2025 pour faire face à la demande. Une demande plus forte notamment à cause de la réforme abaissant l’âge du permis. Dans certains départements comme dans l’Aveyron, les délais d’attente peuvent atteindre dix mois en cas d’échec.

Cette attente pour tenter d’obtenir son carton rose à des conséquences financières puisque « faute de disponibilité, les élèves doivent souvent financer jusqu’à 37 heures de conduite, voire plus de 60 heures dans certains départements ». Ce n’est pas tout puisque « certains prennent le volant sans l’avoir obtenu ». Des conducteurs, qui de fait, ne sont pas assurés.

Les professionnels du secteur ont pourtant avancé plusieurs idées comme rehausser le volume d’heure minimum afin d’être mieux préparé à l’examen ou abaisser l’âge de l’apprentissage anticipé pour une formation plus progressive.

Plus d'inspecteurs

Revoir à la hausse le nombre d’inspecteurs ou élargir le recours aux examinateurs contractuels, augmenter le nombre d’examens par inspecteur et le nombre de places d’examen, voici d’autres demandes que les professionnels veulent soumettre à François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l’Intérieur.

Si par chance vous avez une date d’examen proche, préparez-vous au mieux pour obtenir votre sésame.