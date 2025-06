Conduite sans assurance: près de 250 000 conducteurs concernés!

Rouler sans assurance, une hérésie ? Assurément (!), puisqu’en cas d’accident responsable, vous devenez personnellement redevable des indemnisations et frais engagés, qu’il vous faudra rembourser - avec majoration de 10% - au Fonds de garantie des assurance obligatoire (FGAO). Des sommes absolument colossales sont alors en jeu, ce qui signifie dans certains cas un engagement financier qui pourra durer une vie entière. A ce jour, quelques 15 400 conducteurs sont en effet poursuivis par le Fonds pour des montants pouvant dépasser plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le plus inquiétant est que le phénomène est en augmentation, ainsi que le dévoile l’organisme ce vendredi matin. Près de 250 000 conducteurs circuleraient sans assurance, et le nombre de personnes prises en charge par le Fonds a crû de 3,3% l’an dernier, représentant près de 8 000 victimes blessées et une augmentation de 5 % du nombre de victimes décédées.

Selon le FGAO, qui a versé 123 millions d’euros aux victimes l’an dernier, cette évolution s’explique à la fois par l’augmentation des délits de fuite (hausse de 8,8% du nombre de victimes blessées par des conducteurs non-identifiés), par la "persistance de comportements de délinquance routière dont le non-respect de l’obligation d’assurance est une facette", ou bien encore par la hausse d’accidents impliquant des conducteurs de trottinettes électriques (ou engins s’y assimilant). Sur ce dernier point, on relève que 8,6% des trottinettes électriques sont impliquées dans un accident causé par un conducteur non-assuré, soit plus que les deux-roues!

S’ajoute à cela un autre phénomène, économique celui-ci : l’assurance coûte de plus en plus cher chaque année, et nombre de conducteurs mal avisés peuvent décider de faire l’impasse sur ce poste de dépense. Dans son dernier bilan annuel, le comparateur en ligne Assurland.com souligne que le prix moyen de l’assurance auto en France s’élève à 722€ (+6,8% vs 2024), et que "les conducteurs de moins de 25 ans paient près de 1600€ leur prime, une hausse de 14% sur un an." Les causes de ces hausses se trouvent notamment dans le prix des pièces détachées neuves, les nouvelles technologies qui augmentent le coût des voitures, la sinistralité climatique (grêle, inondations…), et la recrudescence des vols de voitures.

Ces facteurs concourent donc à augmenter le montant des primes, même s’ils ne constituent bien sûr en rien un prétexte pour ne pas s’acquitter de cette obligation d’assurance. Notez enfin que le fait de rouler sans garantie responsabilité civile (la formule minimale) est passible d’une amende forfaitaire de 750 €, laquelle peut grimper à 3 750 € en cas de récidive. Manifestement, ces montants ne sont pas encore assez dissuasifs.