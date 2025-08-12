Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 4

Rendez-vous mercredi 13 aout pour les premières images de l'essai de la Polestar 4

Olivier Pagès

Présente depuis de longues années dans certains pays européens voisins, la marque Polestar débarque aujourd'hui en France avec pas moins de trois modèles. Après une première découverte statique effectuée il y a quelques semaines, nous testons la Polestar 4. Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai. 

Si vous êtes fidèle lecteur de Caradisiac – chose dont nous ne doutons pas – vous connaissez forcément la marque Polestar, qui fut à la base une filiale de Volvo, avant de voler de ses propres ailes à partir de 2019. Mais depuis cette date, rien, du moins en France en raison d'un conflit d'image avec Citroën, car le constructeur français trouvait que le logo de Polestar ressemblait trop à celui de DS. Ces histoires juridiques réglées et après avoir conçu une gamme cohérente composée de la 2, la  3 et cette 4, Polestar arrive en France. 

Il s'agit d'une berline coupé du segment D imposante puisqu'elle mesure 4,84 m de long et presque deux mètres de large pour une hauteur de 1,53 m. Au-delà de ses mensurations généreuses, cette Polestar 4 se distingue surtout par sa partie arrière qui se dispense totalement de lunette arrière. Celle-ci est remplacée par des caméras qui retransmettent les images au niveau du rétroviseur central. 

La présentation est épurée avec un écran multimédia de 15,4 pouces et une instrumentation de 10,2 pouces. 

Pour ce premier essai, nous avons la version la moins puissante qui développe 272 ch et est alimentée par une batterie de 100 kWh brute soit 94 kWh net. Polestar annonce une autonomie de 620 km pour notre version d'essai et des capacités de recharge allant jusqu'à 200 kW en courant continu. Question prix, il faudra débourser au minimum :  61 800 €. Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai.

