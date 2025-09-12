Polestar 3 et 4, deux curiosités à découvrir au salon de Lyon

La marque suédoise Polestar (mais à capitaux chinois, et cousine de Volvo) est enfin vendue en France, et débarque avec une gamme de modèles électriques au style avenant et aux prestations haut de gamme. On découvrira deux véhicules au salon de Lyon, tout simplement baptisés Polestar 3 et Polestar 4.

Le premier, qui a récemment fait l’objet d’un test longue distance sur Caradisiac, est un SUV long de 4,90 m, qui boxe dans la même catégorie que les BMW iX et Mercedes EQE SUV. Propulsé par des moteurs électriques dont la puissance s’établit à 299, 489 ou 517 ch, pour des prix oscillant entre 79 800 et 91 800 € hors options, il est alimenté par une batterie format XXL de 111 kWh qui lui permet de revendiquer une autonomie maximale de 706 km…dans des conditions optimales, s’entend. A l’usage, le poids élevé de l’ensemble modère largement ces chiffres. Il n’en demeure pas moins que ce SUV au profil élancé, évoquant presque un break surélevé, constitue une proposition élégante et digne d’intérêt à l’heure du choix. Et ce d’autant qu’il profite d’un équipement généreux et fait profiter à ses occupants de belles côtes d’habitabilité.

L’autre modèle exposé par Polestar est une berline (oui, cette catégorie existe encore !) au gabarit assez imposant puisque longue de 4,84 m. Pour autant, les porte-à-faux avant et arrière courts de dynamisent le profil de cette Polestar 4 et mettent en valeur un large empattement (distance entre essieux), gage d’une habitabilité optimisée. Surtout, l’auto étonne par l’absence de…lunette arrière! A la place, on trouve une caméra dont les images sont diffusées sur le rétroviseur intérieur. Lors de notre récent essai, il est apparu que cette originalité s’avère assez peu convaincante à l’usage, avec un conducteur qui de ce fait préfère s’en remettre aux seuls rétroviseurs extérieurs. Reste une voiture au style valorisant, à l’habitabilité arrière digne d’une limousine, et dotée d’un coffre de 526 litres complété d’un « frunk » de 15 litres.

Concernant les performances et l’autonomie, la version à 1 moteur électrique (272 ch), affichée à partir de 61 800 €, abat le 0 à 100 km/h en 7,1 s et fait miroiter un rayon d’action de 620 km (batterie de 100 kWh brut, ou 94 kWh net). La version bimoteur (544 ch), à 69 800 €, atteint les 100 km/h en 3,8 s et peut parcourir 590 km si on a le pied léger. Cette Polestar 4 se présente donc comme une alternative intéressante aux Audi A6 e-Tron Sportback (à partir de 66 420 €) ou Mercedes EQE (70 000 € minimum).