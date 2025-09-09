La nouvelle Polestar 5 risque de faire mal à sa cousine - En direct du salon de Munich 2025

Voilà donc le nouveau haut de gamme de Polestar, cette émanation de Volvo devenue une marque à part entière au sein du groupe Geely en 2017. La Polestar 5 est une grande berline électrique de 5,09 mètres de long, qui attaque la Porsche Taycan et devra aussi se défendre face à la future Mercedes-AMG GT coupé 4 portes de série.

Elle repose sur une architecture différente de celle des Polestar 3 (SPA2) et autres Polestar 4 (SEA), la PPA conçue pour les modèles sportifs très haut de gamme avec une structure en aluminium. Son style reste très proche de celui des autres modèles de la gamme, mais avec une silhouette de grande berline effilée.

Son intérieur ne dépareille pas non plus avec le reste de la gamme (ou de ceux de Volvo, Lotus ou Zeekr) : on y retrouve une énorme tablette tactile centrale (de 14,5 pouces) et une planche de bord quasiment vide (en plus d’un écran de 9 pouces pour le combiné d’instrumentation). Les places arrière s’annoncent très spacieuses (logique vu le format de la voiture) et les sièges promettent un bon maintien latéral. En revanche, le coffre n’offre que 365 litres de volume (mais il y a aussi un petit frunk de 62 litres).

Jusqu’à 884 chevaux

Au lancement, la Polestar 5 laissera le choix entre deux versions : la Dual Motor de 748 chevaux et la Performance de 884 chevaux (avec un moteur sur chaque train dans les deux cas). La première abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, la seconde en 3,2. C’est rapide, mais moins que les 2,5 secondes demandées par une Porsche Taycan Turbo S (775 chevaux) pour réaliser le même exercice. A noter que la 5 Performance dispose d’un moteur arrière « maison » de 612 chevaux.

Equipée de batteries d’une capacité de 106 kWh net, la Polestar 5 promet 670 km d’autonomie WLTP en version Dual Motor et 565 km en variante Performance. Ce n’est pas énorme dans l’absolu compte tenu de la capacité de batterie, mais elle se focalise visiblement sur les performances plutôt que l’efficience absolue (comme une Porsche Taycan, donc). Son architecture électrique à 800 volts permet en outre un 10-80% de recharge en 22 minutes, avec 350 kW en pic de puissance.

Très chère

Comptez 119 900€ pour la Polestar 5 Dual Motor et 143 900€ pour la Polestar 5 Performance. C’est encore plus cher que l’autre berline ultra-sportive électrique du groupe Geely, la Lotus Emeya qui démarre à 109 690€ ! Certes, ça reste beaucoup moins cher qu’une Porsche Taycan Turbo S (216 700€), mais on a toujours du mal à lire la stratégie de ce groupe Geely pour ses différentes marques.

On se dit une fois de plus que cette Polestar 5 passerait aussi très bien avec un badge Volvo sur le capot. Et au fait, que faut-il choisir entre elle et une Lotus Emeya ?