La survoltée Lotus Emeya entre sport et confort

EN BREF Berline 100% électrique À partir de 109 190 € de 603 à 906 chevaux

La grande berline branchée Lotus Emeya poursuit la transition vers le 100% électrique de la firme de Hethel après le SUV Eletre et la supercar Hevija. Le constructeur géré majoritairement depuis 2017 par le groupe chinois Geely accélère avec cette quatre portes combinant de la puissance, du luxe et un look au regard très distinctif. Par ailleurs, pour les passionnés de véhicules sportifs, Lotus évoque encore un petit roadster léger sur la balance, doté de deux places et d'un moteur central thermique. Avec son architecture de grande berline quatre portes électrique de presque 2,5 tonnes sur la balance, l'Emeya ne joue pas du tout cette carte. Et heureusement, l'Eletre a déjà préparé le terrain.

Autre élément annonçant de grands défis pour la Lotus Emeya : sa rivale directe, la Taycan écoulée à plus de 40 000 exemplaires en 2023. Une auto reconnue pour ses capacités dynamiques, son touché de route typé Porsche comme aiment le dire les fans et ses moteurs à la puissance toujours adaptée. L'Emeya revendique pour ses mécaniques des ensembles allant de 603 à 905 chevaux. Des scores honorables qui demandent tout de même à l'Anglaise de se démarquer d'une autre manière.

Au premier regard, la Lotus Emeya étonne par sa proposition originale. Le nez se veut agressif avec des feux de jour étirés et un capot plongeant. Les projecteurs trouvent quant à eux leur place dans le bouclier à proximité immédiate de petites prises d'air et de plusieurs volets actifs. Avancer vers la poupe rend les lignes progressivement plus fluides avec au final un arrière bien plus doux prenant moins de risques en matière de style. Aileron et diffuseur sont ici aussi actifs.

Une fois installé à bord, l'ambiance est résolument luxueuse. Les ajustements sont réussis, les matériaux et assemblages de qualité, les traits sont épurés tandis qu'un écran de 15,1 pouces trône au centre. Il s'accompagne de deux autres affichages horizontaux placés devant le conducteur et le passager. La Lotus Emeya n'a rien à envier en matière de finition aux références allemandes facturées le même prix.

Voyager sur la banquette arrière de la Lotus Emeya promet de longs trajets confortables pour quatre adultes. Les jambes s'étendent sans difficulté même si les sièges avant doivent être un peu au-dessus de la hauteur minimum pour passer les pieds. L'espace pour la tête se veut raisonnable. Seuls les plus grands noteront peut-être la présence d'un plafond plutôt plongeant. Notez qu'une version quatre places est également disponible rendant cette zone plus exclusive. Elle gagne avec cette configuration une intégration spécifique de l'installation audio fournie dans tous les cas de figure par l'Anglais KEF. Enfin, le coffre dispose d'un volume de chargement dans la moyenne de cette catégorie à 510 litres. Un petit espace avant ou "frunk" de 45 litres permet sous le capot avant de ranger les câbles de chargement.