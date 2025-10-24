Alfa Romeo renonce aux grosses voitures de luxe

On l’a appris il y a quelques heures : les toutes nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio n’arriveront finalement qu’en 2027, la faute à un développement technique qui prend plus de temps que prévu en raison de l’intégration de nouvelles motorisations thermiques.

Les Giulia et Stelvio actuelles vont donc rester au catalogue encore deux années pleines, malgré leur carrière déjà bien longue. Tant mieux pour ceux qui aiment les familiales sportives un peu « à l’ancienne », même si ces deux modèles se vendent beaucoup moins qu’avant.

C’est non pour les très gros modèles

Lorsque Jean-Philippe Imparato dirigeait Alfa Romeo, le Français prévenait que la marque planchait aussi sur au moins un très grand modèle de SUV positionné au-dessus du Stelvio.

Mais comme viennent de l’apprendre les journalistes d’Automotive News, ces projets ne sont plus à l’ordre du jour. Pour le nouveau directeur d’Alfa Romeo Santo Ficili, les « grosses routières ne sont pas dans le territoire d’Alfa Romeo » et la marque doit se contenter des segments urbains, compacts et familiaux déjà couverts actuellement.

Plus de grande Alfa Romeo, donc

Bref, n’attendez pas un retour des routières à la façon de la 166, disparue en 2007 alors qu’elle cohabitait avec la 156. Les nouvelles Giulia et Stelvio doivent cependant reposer sur l’architecture STLA Large du groupe Stellantis, capable d’équiper des modèles très gros (comme la récente Dodge Charger). Mais chez Alfa Romeo, on « restera à 4,8 mètres de long » maximum prévient la nouvelle direction. Certes, la 166 de l’époque ne mesurait « que » 4,72 mètres de long.

Reste à savoir si Maserati va revenir sur ce segment des grosses routières, sachant que la marque au trident se trouve actuellement dans une très mauvaise passe.