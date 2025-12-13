Arrivée sur le marché en 2021, la Cupra Born peaufine son restylage pour 2026.

La Cupra Born est sur le marché depuis 2021 et elle participe à l’effort de la marque espagnole dans la catégorie des véhicules électriques. Reprenant la base technique de la Volkswagen ID.3, elle dispose d’une gamme de trois modèles se composant d’une version d’entrée de gamme (One) de 204 ch, d’une version intermédiaire (V) de 230 ch et d’une version sportive VZ de 325 ch.

Les trois modèles sont dotés de roues arrière motrices (propulsion) et affichent un rapport prix/autonomie qui est attractif dans la catégorie des compactes électriques. Cependant, sur le marché depuis désormais quatre ans, la compacte ibérique a besoin d’un petit coup de jeune afin de poursuivre sa carrière pendant au moins deux ans, c’est pour cela qu’elle va être restylée.

Des projecteurs transfigurés.

Les prototypes de ce modèle restylé circulent déjà depuis de longs mois puisqu’ils avaient été aperçus dans les Alpes il y a six mois environ. C’est que le temps presse, puisque cette Cupra Born phase 2 devrait être présentée, puis lancée dans le courant de l’année prochaine. Si les prototypes photographiés sont encore très camouflés, on aperçoit sous les adhésifs les modifications qui devraient donner un nouveau style à la Cupra Born phase 2. C’est en particulier le regard qui va évoluer fortement, puisque les optiques à l’avant vont adopter une sorte de griffe positionnée vers le bas, tandis que la signature lumineuse va évoluer avec des feux de jour en forme de trois triangles comme ceux que l’on a vus sur les nouveaux Terramar et Tavascan et les Formentor et León restylés. Le bouclier et la calandre sont eux aussi profondément remaniés et devraient donner une tout autre allure à la Born.

Identité stylistique originale

À l’arrière de la Cupra Born restylée, les feux vont bénéficier d’une nouvelle signature lumineuse et le bouclier aura droit également à son lot de modifications. Ce restylage est rendu nécessaire pour Cupra. Il s’agit pour la récente marque espagnole (la marque Cupra a été officialisée en 2018 et son premier modèle inédit « Formentor » date de 2020) de s’éloigner le plus possible de l’identité de la maison mère Seat. Il faut aussi que tous les modèles adoptent l’identité visuelle vue sur les derniers modèles de la marque (Terramar et Tavascan), une identité que l’on retrouvera aussi sur la petite Cupra Raval qui débarque l’an prochain.