Cupra en bien meilleure voie que Seat poursuivre sa croissance

Markus Haupt, le patron de Seat et Cupra en intérim depuis avril dernier, a été officiellement nommé au poste de PDG au début du mois. Un poste qui comprend de nombreux enjeux stratégiques puisque près de 10 milliards d’euros ont été investis pour produire à Barcelone les futurs Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo et ID. Cross. Pour M. Haupt, il s’agit du « plus important investissement industriel de l’histoire des entreprises espagnoles ».

Pour le nouveau patron, qui s’est exprimé auprès de nos confrères d’Autocar, l’arrêt du projet de s’attaquer au marché américain ne semble pas fâcheux puisque la stratégie est axée sur le Moyen-Orient : « Nous recevons de nombreux retours positifs de la part des fans, des concessionnaires et des investisseurs de cette région […] la région est en pleine croissance en termes de finance et c’est la prochaine étape logique. »

La marque va ainsi s’appuyer sur le prochain Tindaya présenté au dernier Salon de Munich. Ce SUV de 4,74 m de long est décrit comme « l’expression maximale de notre ADN stylistique » et M. Haupt affirme qu’un SUV du segment D « est une étape nécessaire, car il nous permettrait de cibler des marchés comme le Moyen-Orient, la Turquie et le Mexique ».

Il faut dire que Cupra met les bouchées doubles avec une gamme désormais large : « Nous avons lancé sept voitures en sept ans et nous devons poursuivre notre croissance. Nous étudierons toujours les possibilités d’expansion et, à l’avenir, nous explorerons d’autres segments, d’autres modèles et de nouveaux marchés ».

Et Seat dans tout ça ?

En écoutant le patron de Cupra, le groupe Volkswagen semble confiant et se donne les moyens de consolider Cupra au sein du groupe. Mais qu’en est-il de Seat ? Lors de cet entretien, M. Haupt s’est voulu rassurant en précisant que la marque « complète parfaitement Cupra, s’adressant à des clients totalement différents sur des marchés différents. Et nous investissons dans Seat. »

Effectivement, les Ibiza et Arona viennent tout juste d’être restylés. Seulement, il aurait fallu les remplacer par des nouveaux modèles plutôt que simplement revoir leur face avant et la qualité perçue. Si les investissements sont là, ils restent limités.