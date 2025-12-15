Cupra Formentor VZ5: le SUV trop haut de gramme

En bref SUV compact sportif Moteur 5 cylindres essence turbo 390 ch, 280 km/h (!!!)

5 : c’est le nombre de pistons qui s’activent sous le capot de la Cupra Formentor VZ5, mais c’est aussi, de l’aveu même d’un représentant de la marque, le nombre d’exemplaires du véhicule qui devraient trouver preneur en France en 2026. Et encore s’agit-il probablement d’une projection optimiste. Non que cette voiture peine à susciter l’envie, loin s’en faut, mais tout simplement parce qu’un malus écolo de 80 000 € devrait sanctionner l’an prochain ses 229 grammes de CO2/km. Celui-ci s’ajoutera à un tarif oscillant autour de 65 000 €. En d’autres termes, et pour paraphraser Coluche qui évoquait l’anniversaire de Line Renaud en disant qu’il y en avait pour plus cher en bougies qu’en gâteau, il y en aura ici pour plus cher en malus qu’en auto.

Selon toute probabilité, vous n’aurez donc jamais l’opportunité de vous glisser au volant de ce SUV surpuissant, doté d’une mécanique comme on n’en vendra bientôt plus chez nous. Raison de plus pour lui consacrer un dernier essai pour la route. Reposant sur la plate forme MQB Evo du groupe Volkswagen, le Formentor partage en effet l’essentiel de sa fiche technique avec les redoutables Audi RS3 et RS Q3.

Au programme, un bloc 2.5 en positon transversale, dûment suralimenté et accouplé à une boîte auto DSG double embrayage à 7 rapports. Les 480 Nm de couple (disponibles dès 2 250 tr/mn, un vrai diesel !) et 390 ch sont transmis aux 4 roues, et placés sous l’autorité d’un différentiel Torque Splitter qui peut distribuer 50% d’énergie à l’une ou l’autre des deux roues arrière, au bénéfice de l’agilité et de l’efficacité. Et cela vaut mieux, quand on dispose d’une voiture capable d’expédier le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, tandis que la vitesse de pointe se voit désormais débridée à 280 km/h. Des chronos dignes de ceux d’une Porsche 911 Carrera, les aspects pratiques en plus !

Facile à vivre

Mais assez parlé de chiffres, intéressons-nous plutôt à la force du Formentor. C’est une voiture qui dégage une présence, un charisme indéniable. Racée, surélevée, avec des tôleries alternant plis et rondeurs musculeuses, elle apporte des variations bienvenues dans une catégorie des SUV qui manque souvent d’originalité. L’habillage typiquement Cupra, avec la teinte mat de notre modèle d’essai que soulignent différents éléments cuivrés garnissant roues et carrosserie, apporte une note sportivo-chic des plus réussies.

Ces bonnes impressions se confirment au démarrage, avec un grondement qui "signe" la mécanique de caractère. Et quand on active le mode Cupra par l’intermédiaire du bouton implanté au bas du volant, ce bruit se fait plus marqué encore. Je pourrais vous parler de la rondeur du bloc 5 cylindres à bas régime, de sa souplesse de fonctionnement qui vous permettra de laisser le volant à votre grand-mère sans craindre pour sa sécurité. Cette voiture saura se montrer facile à vivre au quotidien, en ville et dans les bouchons. On y appréciera sa bonne visibilité périphérique et l’ergonomie sans fausse note de son poste de pilotage. Comme souvent à bord d’une voiture du groupe VW, on se sent "chez soi" très rapidement. Tout simplement.

Musique en sourdine

Mais si ce Formentor sait se montrer parfaitement docile, il saura changer de visage en une fraction de seconde, avec un moteur prompt à monter dans les tours et qui trouve dans la boîte DSG une alliée des plus réactives, même sans avoir recours aux palettes au volant. Cette voiture agit comme un véritable antidépresseur sur roues, qui donnera le meilleur d’elle-même sur une route sinueuse de montagne.

Précisons que cet essai, réalisé en Catalogne dans la région de Barcelone - et à quelques encâblures de l’usine de Martorell et du siège de Seat & Cupra - nous a permis de profiter du Formentor dans des conditions des plus privilégiées : en complément de notre essai routier, nous avons même eu droit à une portion de 3 km de petite route fermée et sécurisée par les forces de l’ordre, façon spéciale de rallye, avec force virages. 3 km c’est certes bien trop court quand on dispose d’une telle puissance, mais cela permet de constater la belle efficacité d’ensemble : direction précise, adhérence phénoménale et freinage puissant assuré par des étriers à 6 pistons composent un cocktail en tout point délicieux, que renforce une bande son certes suggestive, mais que l’on aimerait moins policée. Ça manque clairement de pétarades, tout ça ! Malgré un châssis rabaissé de 10 mm et un amortissement adaptatif DCC à 15 (!) niveaux de réglage qui assure parfaitement son travail, la caisse se "balancera" un peu plus que celle d’une RS3, mais cela n’est jamais gênant et participe au contraire d’un caractère plus amusant encore.

Et c’est ainsi que Cupra n’est pas loin d’avoir trouvé la formule automobile idéale avec ce véhicule à la fois sportif et pratique, sérieux et ludique. Une réussite dont on se doit de saluer le dernier tour de piste, sachant que 4000 exemplaires en seront produits. Ferez -vous partie de la poignée d’heureux propriétaires que comptera l’Hexagone ? Si notre modeste contribution peut vous y inciter, nous en serons ravis.