4. L'évaluation de la Cupra Formentor VZ5 dans sa catégorie
La Cupra Formentor VZ5 est évaluée dans la catégorie très restreinte des SUV compacts à très hautes performances qui comprend les:
Audi RS Q3 2.5 TFSI 400 ch (73 870 €)
BMW X1 M35i xDrive (64 500 €)
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ 421 ch (84 250 €)
|CUPRA FORMENTOR VZ5 (2026)
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,4 /20
