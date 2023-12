Essai - Cupra Formentor e-hybrid 204 (2023) : la Cupra des pros

En Bref

SUV compact

Hybride rechargeable

À partir de 48 900 €

La jeune marque espagnole créée en 2018 est devenue la vache à lait du groupe Volkswagen. En moins de 5 ans, Cupra s’est bâti une solide santé financière avec un chiffre d'affaires en hausse de 38 % (à 7,4 milliards d'euros) avec près de 150 000 voitures vendues (de janvier à octobre 2023). 2024 s'annonce aussi riche pour Cupra avec les lancements des Terramar, Tavascan et un peu plus tard du Raval. Présente en Europe, en Amérique du sud et en Australie, la jeune marque compte aussi investir le marché Nord-Américain l’an prochain.

Le Formentor, est le pilier de cette réussite. Le SUV « coupé » a non seulement été le premier modèle 100% Cupra mais il représente à lui seul plus de 60% des ventes de la marque. Son restylage est attendu en 2024. Nous le testons aujourd’hui en version hybride rechargeable de 204 ch, la version de prédilection des professionnels pour son prix, son équipement et sa fiscalité. Du fait de son statut d’hybride rechargeable, le Cupra Formentor e-hybrid échappera encore en 2024 au double malus (CO2 et poids) établi en France.

Commercialisé à partir de 48 900 €, ce Formentor s’habille de jantes de 18’’, d’une sellerie mixte et d’un coloris gratuit « Blanc Candy » (version testée en Blanc Nevada : 650 €), qui lui sied bien moins que le « Gris magnétique mat » (option à 2 000 €) ou le spectaculaire « Bleu Petrol Mat » malheureusement indisponible au configurateur. Le Formentor ne manque pas d’allure et c’est l’un des points clés de sa réussite.

À bord, le catalan affiche moins de fantaisies puisque l’on retrouve la planche de bord de la Leon. C’est moderne, épuré mais composé de nombreux plastiques durs. La sellerie mixte est de bonne qualité comme le reste des habillages qui placent le Formentor dans la bonne moyenne de la catégorie.

Les commandes de confort et l’infotainment sont regroupés dans l’écran central de 12’’. Ce dernier fonctionne mieux qu’à ses débuts (des correctifs ont été apportés via des mises à jour). Il offre les compatibilités Android et Carplay sans fil. En revanche l’ergonomie est toujours passable. Le conducteur est obligé de réaliser deux, voire trois, actions pour accéder à certaines fonctionnalités comme le réglage des flux d’air, la puissance de ventilation, etc. Ne comptez pas sur les raccourcis tactiles (température) ou la commande vocale, ces derniers fonctionnent mal.

Si, l’habitabilité arrière est intéressante avec de beaux volumes au niveau des genoux et de la tête, le coffre, lui déçoit. Cette version hybride rechargeable voit son volume tomber à 345 litres, en raison de l’implantation des batteries. De plus, il n’y a pas de rangement pour les câbles de recharge, ce qui pénalise encore le volume. Il peut toutefois compter sur une banquette 2/3 – 1/3 rabattable depuis le coffre et équipée d’un accoudoir central avec rangements et porte-gobelet.

Efficience correcte, recharge passable, régénération compliquée

Le Formentor e-Hybrid reprend la même mécanique que la version 245 ch. A savoir un 4 cylindres essence suralimenté, 1.4 TSI de 150 ch, couplé à un moteur électrique de 116 ch. Le tout délivre ici 204 ch et un couple maxi de 250 Nm aux roues avant. Les accélérations et les reprises sont correctes. Elles suffisent tout juste à compenser le poids important (1 700 kg) mais ne vous attendez pas à quelque chose sportif. Le couple plus musclé sur la version 245 ch apporte davantage de nervosité dans les reprises.

La batterie est aussi la même. D’une capacité de 12,8 kWh bruts, elle autorise officiellement une autonomie mixte de 58 km selon le cycle WLTP d’autonomie électrique. En pratique, nous avons bouclé environ 40 km en électrique en période hivernale (température extérieure de 4°C). Un score dans la moyenne. Notez que le Formentor force de base le roulage en 100% électrique. Il faudra fouiller dans l’écran tactile pour engager le mode « hybrid ». Dans ces conditions, lorsque la batterie est chargée, la consommation en carburant ne dépasse pas les 3 l/100 km. Une fois la pile à plat, le système bascule en hybride simple et la consommation moyenne grimpe à 6,5 l/100 Km, comme observée sur un parcours mixte. Un score également dans la moyenne du marché.

La faible contenance du réservoir d’essence (40 litres) peut se montrer pénalisante pour les longs trajets et notamment sur l’autoroute où l’autonomie peine à atteindre 450 Km. Vous aurez l’impression de passer votre temps à la pompe.

On peste également contre la gestion de la récupération d’énergie au lever de pied et au freinage. Celle-ci est paramétrée automatiquement. Il est possible de changer les réglages mais encore une fois, il faut réaliser plusieurs réglages via l’écran tactile. Des palettes ou un mode B sur le levier auraient été tellement plus simples.

Ce Formentor se montre bien plus à l’aise dans un usage urbain et péri-urbain régulier sur des distances de moins 100 km. A condition de le recharger régulièrement. Malgré une gestion imparfaite de la boîte DSG, la conduite est souple et la consommation en essence est quasi-nulle. Malheureusement, le Formentor se contente d’un chargeur de 3,6 kW (contre 7,4 kW pour de nombreux concurrents) qui impose un temps d’attente de près de 4 heures.

On ne s’ennuie pas au volant du Formentor. Ce SUV posé près du sol affectionne les virages et les vitesses élevés. Son châssis est particulièrement bien emmené par une direction à démultiplication variable précise et consistante. Les trajectoires sont d’une propreté irréprochable tout comme la stabilité en courbe. Le Formentor a du tempérament et ce n’est pas au détriment du confort qui reste de bon niveau avec cette monte de 19’’. L’amortissement piloté facturé 730 €, ajoute un peu plus de latitude.