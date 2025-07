Paramétrer une Aston Martin avec Apple Car Play, on l'a fait !

Si vous avez l'habitude de répliquer votre smartphone sur l'écran multimédia, vous avez sans doute déjà pesté en cherchant à retourner dans le système natif de votre auto pour modifier un paramètre de conduite par exemple, et pour cause : les applications, alors actives, disparaissent. Conscient de ce désagrément, Apple a fait évoluer son système, en collaborant notamment avec Aston Martin.

L'objectif de ce Car Play nouvelle génération baptisé Ultra, dont la prestigieuse marque anglaise aura l'exclusivité dans un premier temps : piloter les différents menus de l'auto pour ne plus perdre d'informations en route. Ce que nous avons pu constater en nous installant au volant d'un SUV DBX.

De prime abord, aucun changement notable sur le menu principal Apple. Mais des raccourcis de réglages de température intérieure mettent la puce à l'oreille : le système a en effet accès au menu de la climatisation.

Ce n'est évidemment pas tout puisqu'en ouvrant l'onglet "véhicule", on atteint d'autres fonctions totalement inédites, au premier rang desquelles les aides à la conduite ou le système audio, avec en prime de fidèles reproductions de la voiture et son environnement. Mieux, on peut aussi personnaliser le bloc d'instrumentation numérique avec, par exemple, des affichages inédits, des graphismes revus, ou une carte de navigation au format XXL qui fait défaut au système d'origine.

Bientôt chez tous les autres constructeurs…

Et pas besoin de changer tout le système multimédia ou pire, de voiture, pour disposer de cette version Ultra (en série sur les nouvelles DB…) puisqu'il sera possible de l'intégrer à un Car Play déjà existent grâce à une mise à jour dont nous n'avons pas encore le prix, mais qu'Aston Martin imagine à moins de 1 000 €.

Si Apple a choisi de travailler avec la firme d'Outre-Manche pour le lancement au mois d'août, d'autres proposeront rapidement ce système comme Porsche et Audi puis, dans un troisième temps, la quasi-totalité des marques automobiles. Notez que cette nouvelle génération de Car Play nécessite, au minimum, un iPhone 12. Et si vous n'êtes pas client d'Apple, sachez qu'Android Auto travaille également sur un dispositif similaire.