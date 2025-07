Renault et Stellantis à l'offensive dans la vanlife

La mode de la vanlife attise les convoitises des marques automobiles. Après le van Renault SpaceNomad, sur la base du Trafic et le Citroën Holidays, dérivé du Spacetourer, les deux constructeurs veulent voir plus grand. Renault comme Stellantis s’engage dans la conception de fourgons aménagés et de camping-cars, mais avec prudence.

Stellantis du bout des doigts

C’est qu’il n’est pas question, du moins pour le moment, de fabriquer seul des maisons roulantes. Car il s’agit de ne pas braquer les aménageurs qui, de Chausson à Challenger en passant par Pilote achètent leurs utilitaires depuis des années. On ne concurrence pas ses propres clients, surtout chez Stellantis, dont le Fiat Ducato est le chouchou de tous les camping-caristes européens. Il détient à lui seul plus de 44% de parts de marché, et 75% des engins en circulation sont conçus sur cette base.

Alors, pour ne pas fâcher ses partenaires, Stellantis va les chouchouter en leur proposant une base spécialement étudiée pour eux dans son usine italienne de Tessa qui assemble les Ducato. Le département CustomFit travaille avec les aménageurs pour leur proposer des modules adaptés à leurs contraintes et souhaite même leur proposer une version électrique de sa camionnette fétiche. Un vœu pieux, et une gageure dans un monde où le diesel représente près de 100% des ventes.

Renault à l'offensive

Chez Renault, on ne mise pas sur le van électrique. Et si on a le même souci du client, on va plus loin. C’est avec son nouveau Master 4, aujourd’hui challenger dans la vanlife, que le losange entend grappiller des parts de marché. Pour y parvenir le losange s'est rapproché de la marque de fourgons et camping-cars Ahorn Camp, du groupe Hymer. Et l'offensive est d’ampleur puisque pas moins de 9 camping-cars profilés, et deux fourgons aménagés sont au programme. Sous le capot, du bon vieux diesel, évidemment, puisque toute la gamme sera équipée du 2 l blue DCI de 130 ou 170 ch.

En plus, pour tenter de s’imposer face au géant Ducato, Renault et Ahorn ont décidé de casser les prix. Ainsi, les tarifs du futur fourgon vont démarrer à 52 800 euros, soit le prix d’un van plus petit. Quant aux camping-cars, ils débuteront à 58 900 euros, une somme largement inférieure à celle du marché. Tous ces engins seront disponibles dans le réseau Renault Pro+ qui se charge de distribuer habituellement les utilitaires de la marque.