Presque au bout du monde en Dacia Duster 4x4 (vidéo)

On peut être français et aimer l’Angleterre, à l’exception des 80 minutes annuelles réglementaires (Crunch oblige). Aussi, impossible de décliner l’invitation de Dacia à traverser le Channel pour gagner Manchester (en avion) puis Penrith (en train), dans le trop méconnu Lake district, au nord-ouest du pays. Comptant peut-être plus de moutons que d’habitants, lesquels s’y repaissent d’une herbe grasse à souhait, cette région est un véritable enchantement pour les yeux, alternant grands lacs et relief de petite montagne, avec un point culminant au Scaffel Pike, qui avec ses 978 mètres constitue le plus haut sommet d’Angleterre.

C’est dans ce décor de carte postale que Caradisiac, avec une poignée d’autres médias, a été invité à participer à une ascension originale : il s’agissait en en effet, au terme d’un parcours routier pour le moins dépaysant du fait de la combinaison de la conduite à gauche et du volant à droite imposant de changer les vitesses de la main opposée, de gagner la Skiddaw House, l’hôtel le plus haut perché du pays (soit 470 mètres), bâti sur les flancs de la montagne du même nom. En temps normal, celui-ci est uniquement accessible aux randonneurs ou aux adeptes du VTT, qui viennent y profiter d’une déconnexion totale dans la mesure où les réseaux de téléphonie restent parfaitement inaccessibles. A titre personnel, c’est l'une des très rares nuits « telephone free » que j’ai passées au cours des 25 dernières années (et on s’y fait très bien).

Pour parvenir à cette "zone blanche", qui devrait d'ailleurs le rester longtemps, était mis à notre disposition un Duster 4x4, véhicule dont l’excellent Stéphane Schlesinger vous a déjà proposé un essai complet, mais dont nous vous rappelons ici les grandes lignes de la fiche technique. Animé par un bloc tricylindre 1.2 à hybridation légère et développant 130 ch, le SUV compact roumain est l’un des 4x4 les moins onéreux du marché. Affiché à partir de 27 100 €, soit 3100 € de plus que la version 4x2 à équipement égal, il lui rend certes plus d’une seconde dans l’exercice du 0 à 100 km/h (11 s vs. 9,9 s) tout en consommant davantage (6 l/100 km en moyenne, contre 5,5 l), mais dispose de meilleures capacités hors bitume grâce à son train arrière moteur.

Et si la combinaison de la faible puissance et d’un couple de 230 Nm peut faire douter des capacités hors bitume de l’engin, précisions que le Duster 4x4 ne pèse « que » 1304 kg à vide. C’est certes environ une demi-tonne de plus que la toute première Fiat Panda 4x4, dépourvue de toute ambition routière ou familiale contrairement au Duster, mais cela reste une valeur des plus raisonnables de nos jours. Et si notre parcours hors-bitume n’avait rien de bien extrême dans les faits, ce SUV y aura fait preuve d’une belle aisance et démontré, comme à l’accoutumée avec le constructeur roumain, qu’il est possible d’acquérir un véhicule plus que compétent dans son domaine sans avoir à endetter sa famille sur trois générations.

Ci-dessous et dans notre portfolio, découvrez les splendides photos réalisées par Luc Lacey (@luclaceyphoto sur Instagram) lors de l'opération: