Que vaut le Cupra Formentor avec son moteur essence d'entrée de gamme fort de 150 ch ?

4. Cupra Formentor 1.5 e-TSI (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF SUV Restylage Moteur micro-hybridé 150 ch 42 675 €

Apparu à la mi-2020, le Cupra Formentor est devenu en l’espace de quelques mois LA machine à cash de la firme espagnole. Premier modèle dédié à la marque, il représente à lui-seul 60% des ventes et ces dernières n’en finissent pas de croire, notamment en France avec une augmentation de 25% en 2024. Il s’agit d’un modèle incontournable pour Cupra qui prend pourtant le risque aujourd’hui d’y apporter de profondes modifications, notamment esthétiques.

Après avoir repris les codes stylistiques communs à Seat lors de son lancement, il s’en émancipe avec un nouveau design, portant principalement sur l’avant et l’arrière de la voiture. Ainsi, la face avant a été complètement repensée.

Elle adopte désormais un "shark nose», comprenez par là un nez de requin, qui surplombe une large calandre et domine un capot nervuré. Un gros travail a été effectué au niveau de la signature lumineuse avec à l’avant trois triangles, qui s'inscrivent eux-mêmes dans un triangle. Même tendance à l’arrière avec un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux avec comme fantaisie le logo qui s’illumine.

Moins de nouveautés dans l’habitacle avec une planche de bord classique, qui fait une large place à l’électronique avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces, associé à un écran multimédia qui grandit pour l’occasion en passant de 12 à 12,9 pouces, Il intègre la dernière évolution du système multimédia, avec une présentation spécifique qui est plus rapide et surtout plus stable. L’ergonomie s’est améliorée avec la possibilité de créer trois raccourcis vers ses fonctions favorites.

L’habitabilité arrière est bonne, même si la place centrale est pénalisée par le tunnel de transmission. Le coffre lui dispose d’un volume de 450 litres, mais attention, si vous choisissez l’option audio Sennheiser, celui-ci tombe à 345 litres.

Après avoir essayé la version VZ, la plus puissante de la gamme, avec 333 ch place aujourd’hui à la déclinaison essence la plus accessible à savoir la e-TSI de 150 ch.

Pas de changement majeur sur ce moteur au niveau technique, il faut toutefois noter que les rejets de CO2 chutent significativement de 20g (130 g à la place de 150g) en raison notamment du recours à un système de micro-hybridation 48 volts couplé à un dispositif de désactivation des cylindres. Il en résulte un malus pour l’instant relativement contenu, compris selon les finitions entre 310 et 898 €, soit une économie avoisinant les 1 700 €. À la conduite, ce moteur, qui est associé obligatoirement à la boîte DSG à 7 rapports, s’avère plaisant, mais il ne procure aucune sensation en raison d’une grande linéarité et d’une tendance à passer les rapports tardivement, ce qui signifie des montées en régime peu agréables. Il se caractérise aussi par un manque de réactivité. Il souffre également d'une sonorité très fade, qui ne s'améliore pas vraiment quand on monte dans les tours. Heureusement, des palettes sont là pour atténuer certains de ces défauts. En matière de consommation, nous avons relevé une moyenne de 7,2 l/100 km.

Si ce bloc laisse un peu sur sa faim, le comportement lui est toujours aussi flatteur avec un vrai dynamisme dû notamment à un centre de gravité plus que les autres SUV, mais aussi à un poids maîtrisé d’environ 1 500 kg. À cela s’ajoute aussi une direction précise, consistante et informative. Revers de la médaille, tout cela se fait un peu au détriment du confort puisque l’amortissement est particulièrement ferme, notamment avec les roues 19 pouces de notre modèle d’essai, et ce, malgré la présence d’une suspension adaptative.