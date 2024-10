Que vaut le Cupra Formentor avec son moteur essence d'entrée de gamme fort de 150 ch ?

La concurrence : les Allemands dans le viseur

Depuis son apparition, les rivaux du Cupra Formentor ne changent pas. On retrouve donc face à lui beaucoup de concurrents allemands comme par exemple les Audi Q3 Sportback, BMW X2 ou Mercedes GLA. Le premier et le dernier affichent des tarifs et des puissances proches, mais le BMW récemment renouvelé s’avère plus puissant et nettement moins accessible financièrement.

À retenir : un SUV oui, mais différent.

Avec ce restylage, Cupra renforce la personnalité de son SUV, qui n’en manquait déjà pas. Il perd en consensualité pour apparaître plus clivant, au risque de déplaire à certains clients qui pourraient se détourner de sa nouvelle face très moderne. Cet aspect esthétique mit de côté, le Cupra reste toujours aussi agréable à conduire, tout en possédant un très bon rapport prix/équipement. Il s’impose donc toujours comme une réelle opportunité, même si ses tarifs ont augmenté depuis son restyling.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus (2) 1.5 ETSI HYBRID 150 V DSG7 130 (wltp) 42 675 € 310 €

Caradisiac a aimé

La nouvelle signature lumineuse

Le comportement routier

L'espace à bord

La présentation intérieure

La baisse des rejets de CO2

Caradisiac n'a pas aimé