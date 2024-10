Que vaut le Cupra Formentor avec son moteur essence d'entrée de gamme fort de 150 ch ?

Avec ce moteur, le Formentor est uniquement disponible avec une seule finition dénommée « V », qui correspond à l’entrée de gamme, mais qui se révèle particulièrement complète. Elle se compose des vitres arrière surteintées, des projecteurs Full LED, du volant sport chauffants avec commandes et palettes, les détails intérieurs cuivrés, la banquette arrière rabattable, le digital cockpit 10,25 pouces, le système multimédia 12,9 pouces, la recharge par induction, la connectivité AppleCarplay et Androïd Auto sans fil, le système audio avec 6 HP, le régulateur de vitesse et les projecteurs adaptatifs, la détection de fatigue, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le système de précollision, le hayon mains-libres et l’accès et le démarrage sans clé.

Equipements et options Version : (2) 1.5 ETSI HYBRID 150 V DSG7 Esthétique / Carrosserie Jantes alliage 18" Tempest

Peinture vernie Autres équipements Kit de sécurité CUPRA

Couleur contrastante Noir Obsidien

Design intérieur Pure Options disponibles Extension de garantie 1an / 30 000 km : 320 €

Extension de garantie 2 ans / 80 000 km : 565 €

Extension de garantie 3 ans / 100 000 km : 845 €

Toit ouvrant panoramique : 1100 €

Roue de secours compacte 18" : 150 €

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone cuivrée : 590 €

Extension de garantie 3 ans / 150 000 km : 1625 €

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone noire : 540 €

Jantes en alliage 18" Performance usinées : 600 €

Jantes en alliage 19" Sandstorm usinées : 900 €

Jantes en alliage 19" Sandstorm cuivrées : 1200 €

Jantes en alliage 19" Arctic cuivrées : 1500 €

Jantes en alliage 19" Arctic usinées : 1200 €

Design intérieur Progressive : 1990 €

Design intérieur Dynamic : 1110 €

Crochet d'attelage escamotable électriquement : 845 €

CUPRA Connect Plus 5 ans : 75 €

Peinture métallisée Blanc Nevada : 760 €

Peinture métallisée Gris Magnetique : 760 €

Peinture métallisée Noir Minuit : 760 €

Peinture mate Gris Magnétique Mat : 2200 €

Peinture personnalisée Gris Graphène : 1100 €