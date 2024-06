5. Cupra Formentor (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

En bref SUV coupé

Restylage

À partir de 42 675 €

Le Formentor, est le pilier de cette réussite. Le SUV « coupé » a non seulement été le premier modèle conçu à 100% par Cupra mais il représente à lui seul plus de 60% des ventes de la marque. Lancé en août 2020, le modèle utilisait encore des codes stylistiques de la maison mère. Avec ce restylage, l'Ibère marque davantage son indépendance.

dailymotion Le nouveau Formentor a le sang chaud

Le Formentor s'attelle donc à faire disparaître tous les codes stylistiques de Seat. La face avant est la plus modifiée, avec désormais un "shark nose" (nez de requin) surplombant un tout nouveau bouclier très ajouré, en lieu et place de l'ancienne calandre. Les optiques gardent la même forme, mais la signature lumineuse est revue.

Elle adopte un graphisme en trois triangles, qui s'inscrivent eux-mêmes dans un triangle. Une petite animation vous accueille au déverrouillage d'ailleurs. On retrouve cette signature à l'arrière, où les feux sont reliés par un bandeau lumineux, qui intègre désormais le logo de la marque, également éclairé.

Notre version d'essai en finition haut de gamme VZ renforce cette personnalité déjà marquée par une panoplie d'options comme les jantes alliage de 19'' (1 600 €), le coloris mat gris magnétique (2 200 €) ou encore une double sortie d'échappement Akrapovic.

A bord, pas de révolution. Le dessin reste identique à l’actuel, si l'on excepte de très légères retouches au niveau de la console centrale. Le passager aura face à lui un nouveau placage plastique texturé à effet 3D. La qualité d'ensemble est bonne pour la catégorie, et les matériaux issus plus grandement du recyclage. Le volant comprend désormais les deux satellites en série, qui permettent de changer de mode de conduite, et de démarrer le moteur.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

L'écran multimédia passe, en série sur toutes les versions, de 12 à 12,9 pouces de diagonale. Il intègre la dernière évolution du système multimédia, avec une présentation Cupra, qui est plus rapide et surtout plus stable. L’ergonomie est un peu mieux avec la possibilité de créer 3 raccourcis vers ses fonctions favorites. En version haut de gamme VZ, les sièges optionnels « CUPBuckets » (1 100 €) brillent par leur confort, leur excellent maintien mais aussi la bonne amplitude de réglage qui autorise une position de conduite basse, façon "berline".

L'habitabilité arrière reste surprenante pour le gabarit (4, 45 m). Il y a de la place pour les jambes, mais comme à chaque fois le passager central sera moins bien traité (tunnel de servitude). Le coffre plafonne à 450 litres en thermique, 420 litres en 4Drive et 345 litres en hybride rechargeable. Un volume un peu juste pour un usage familial.

Disponible à partir de 42 675 €, le Formentor restylé réclame environ 2 000 € de plus qu’auparavant. Cupra signale que l’arrivée de l’hybridation légère permet toutefois d’abaisser les taux de CO2 donc le montant du malus écologique. L’argent sort toujours de votre poche mais le destinataire change.