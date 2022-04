1. Comparatif vidéo - Cupra Formentor VZ5 VS Mercedes GLA 45 AMG : mieux que des berlines ?

Quand on aime les sportives, on pense souvent que les SUV n’ont rien à faire sur un circuit. Pourtant, de nombreuses marques développent des versions sportives de leur SUV comme c'est le cas de la plupart des marques allemandes, de certaines italiennes ou même espagnole à l’image Cupra, la filiale sport de Seat. Après premier duel du genre il y a quelques mois entre un Mercedes GLC 63 AMG et un Alfa Romeo Stelvio QV, place maintenant à une confrontation d'un genre différent.

dailymotion Comparatif vidéo - Cupra Formentor VZ5 VS Mercedes GLA 45 AMG : mieux que des berlines ?

D’un côté le Formentor, modèle exclusif de Cupra se décline aujourd’hui dans sa version la plus radicale dénommée VZ5. Il se différencie par ses boucliers avant/arrière et ses jantes 20 pouces spécifiques, l’ajout d’éléments carbone et surtout par le positionnement atypique de ses sorties d’échappement.

Face à lui, le Mercedes GLA45 AMG, déclinaison la plus puissante du GLA avec 421 ch sous le capot, soit 31 ch de plus que son rival du jour. Esthétiquement, celui-ci se distingue bien évidemment par quelques attributs comme ses jantes 21 pouces, son kit carrosserie ou ses quatre sorties d’échappement.

Les forces en présence

Cupra Formentor VZ5

Mercedes GLA 45 AMG Puissance 390 ch 421 ch Couple 480 Nm 500 Nm Poids 1 683 kg 1 765 kg Monte pneumatique Goodyear Eagle F1 Yokohama Advan Sport Prix (hors options) 59 990 € 74 750 € Prix modèle essayé 64 170 € 83 649 € Malus 40 000 € 30 056 €

Au-delà de leur style loin d'être discret, ces deux SUV, qui sont équipés de transmission intégrale, possèdent de sacrés arguments avec notamment des valeurs de couple proches des 500 Nm et des performances dignes de vraies sportives avec des vitesses maximales supérieures à 250 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en un peu plus de 4 s. Mais quel est celui qui va réussir à séduire, Soheil Ayari, c’est ce que nous allons voir aujourd’hui sur le circuit de la Ferté Gaucher.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/