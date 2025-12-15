3. Bilan: malus horribilis (hélas)
La concurrence
Le Cupra Formentor VZ5, dont les tarifs 2026 ne sont pas encore fixés mais devraient osciller autour de 65 000 €, est noté par rapport à des concurrentes exclusivement germanophones. Outre l'Audi RS Q3 2.5 TFSI 400 ch (73 870 €) avec lequel il partage sa base technique, on citera la Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ 421 ch qui est de loin la plus chère de la catégorie avec ses 84 250 €. Même s'il se contente de 300 ch "seulement", le BMW X1 M35i xDrive, est tout aussi digne d'intérêt puisqu'il s'affiche à partir de 64 500 €. Dans tous les cas, le Formentor présentera le meilleur ratio prix/performances.
Caradisiac a aimé
- Agrément et performances moteur
- Comportement routier à la fois enjoué et rigoureux
- Rapport prix (estimé)/prestations...
Caradisiac n'a pas aimé
- ...si l'on fait abstraction du malus absolument rédhibitoire
- Volume de coffre
- Image de marque encore incertaine (même si ça progresse)
Avec son formidable 5 cylindres, l'un des ultimes représentants d'une espèce en voie de disparition, le Formentor VZ5 est un grand séducteur. Agréable à conduire au quotidien, il sait se muer en véritable pousse-au-crime en une fraction de seconde. Et comme le châssis est parfaitement à la hauteur des performances délivrées, tous les ingrédients de bons moments de conduite sont réunis...avec en supplément une (relative) bonne conscience si l'on considère que l'engin peut également faire valoir les aspects pratiques que lui confèrent ses 5 portes et sa bonne habitabilité arrière. Reste que son volume de chargement s'avère trop réduit pour pouvoir prétendre à une véritable utilisation familiale, sans quoi on n'était pas loin du faute. Ce Formentor VZ5 sera produit à 4 000 exemplaires pour le monde entier, mais ses ambitions françaises seront hélas quasiment réduites à néant par une fiscalité décourageante. Chez nous plus que partout ailleurs, ce Formentor rimera parfaitement avec collector.
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 2.5 TSI 390 4DRIVE VZ5
|229 (wltp)
|NC
|€
Sommaire
