Roulez en chaise gaming McLaren pour 1700 euros
1700 euros l’engin McLaren ? Il y a effectivement des roues et un fauteuil mais il ne s’agit pas d’une supercar. La marque britannique s’associe à Secret Lab pour le lancement d’une chaise gaming en série limitée à 100 exemplaires.
Bien que finalement peu ergonomique pour passer des heures sur un ordinateur, les fauteuils de bureau « gaming » s’inspirent profondément des sièges baquets installés habituellement dans les voitures de course. Il n’en fallait pas plus pour pousser McLaren à s’associer à un spécialiste du genre.
La firme anglaise signe un partenariat avec Secret Lab afin de commercialiser un fauteuil de jeu personnalisé façon siège de supercar W1. Le modèle en question baptisé Mclaren MonoCell Edition combine revêtement en Dinamica, surpiqûres orange, logo de la marque et structure en carbone pour un rendu très sport inspiré des voitures d’exception du constructeur. Un objet à l’identité forte qui ne passera pas inaperçu dans un bureau ou devant le poste de travail d’un garage.
Une série limitée facturée au prix fort
Accessoire signé McLaren oblige, ce fauteuil gaming n’est pas donné. Il faudra en effet débourser la bagatelle de 1700 euros pour en recevoir un -sous réserve que les 100 exemplaires prévus ne sont pas tous déjà vendus-. Car oui, sa production est limitée. Pour ceux qui souhaitent la déclinaison plus « grand public » nommée TITAN Evo McLaren Edition, le tarif atteint pour sa part 600 euros. Noël approche… À mettre sur la liste ?
