Circuit de Vairano : la (re) naissance !

Pendant des années, le débat sur la voiture a semblé emprisonné entre deux extrêmes. D’une part, l’idéologie de la durabilité s’est transformée en dogme moralisateur ; de l’autre, la ritualisation défensive d’un passé idéalisé. Entre nostalgie et rejet, peu ou rien : pas de place pour la réflexion consciente, ni pour une pratique vivante, ni pour une communauté capable de tenir ensemble technique et vision, mémoire et avenir. L’Automobile Club a été créé précisément pour combler ce vide.

Dans cette perspective, la décision d’implanter le Club au sein du Centre de Sécurité Automobile de Quattroruote prend un sens précis. Ici, le Club trouve son centre de gravité et assied sa légitimité culturelle. C’est là que la passion se traduit en expérience concrète, que la technique devient geste, que le plaisir s’accompagne de rigueur.

Autour des 8 km du circuit de Quattroruote, un système de nouveaux espaces et de nouvelles fonctions s’est développé : une ferme restaurée du XIXe siècle qui abrite le club-house, deux grandes salles de stockage pour 75 voitures, une salle de rénovation esthétique, un atelier équipé, des espaces de discussion, d’accueil, de dialogue, de navigation dans les collections de Quattroruote et de Ruoteclassiche.

Tout est conçu pour générer une communauté active, basée non pas sur le privilège, mais sur le partage de valeurs : culture technique, respect de l’histoire, plaisir de conduire. Un Clubhouse entre amis, entre passionnés. Pour cette raison, la sélectivité du Cercle ne fait pas de discrimination sur la base du prestige ou de la possession, mais sur l’adhésion à un projet.

Alors qu’ailleurs, les clubs de pilotes sont structurés comme des symboles tangibles de privilège et d’exclusion, l’Automobile Club se présente comme un espace partagé, où la qualité est donnée par la relation entre les personnes, et non par le niveau de leur collection. L’accès, calibré par une adhésion de 1 500 euros par an et une utilisation abordable de la piste (300 euros pour une demi-journée), est sélectif : il exclut la recherche de performance, pas l’enthousiasme ; Il récompense la curiosité, pas le prestige.

Pour cette raison, définir le Cercle signifie tracer un périmètre clair mais inclusif. Ce n’est pas un musée, bien qu’il préserve la mémoire. Ce n’est pas une station, bien qu’elle offre un accueil attentionné. Ce n’est pas un club élitiste, bien qu’il nécessite une adhésion. C’est quelque chose de différent et, peut-être, plus difficile à étiqueter : une institution civile de passion, où la technologie devient un langage. Un lieu de passion et de plaisir partagé.

Parions que ce concept se démultiplie.

Patrick HORNSTEIN

Un peu d'histoire

Les racines et le vécu permettent de comprendre le présent et mieux encore la vision future. On constate qu’Edidomus a été découvreur/observateur/accompagnateur des tendances et de la société depuis près d’ un siècle.

1928 : Editoriale Domus a été fondée à Milan par Gianni Mazzocchi en 1929. Doté d’une vision brillante qui lui permettait d’anticiper l’avenir, Gianni Mazzocchi a conçu et créé des publications qui ont marqué l’histoire de l’édition italienne. Editoriale Domus perpétue l’engagement de son fondateur envers la créativité, l’innovation, l’expertise et la fiabilité dans ses produits et ses initiatives. Domus est un magazine consacré à l’architecture et à l’ameublement modernes en ville et à la campagne. Fondé à Milan il est dirigé par Gio Ponti et publié par Accomandita Domus. Il est tiré à 100 000 exemplaires.

1929 : Gianni Mazzocchi décide de reprendre DOMUS avec Gio Ponti et fonde la maison d’éditions EDITORIALE DOMUS

1934 : Gianni Mazzocchi reprend CASABELLA (la belle maison), une revue consacrée à l’ameublement traditionnel.

1934 : De 1934 à 2005, y compris les années de guerre et la période d’après-guerre immédiate, le Libro di Casa a été publié ponctuellement, un journal de gestion du foyer qui a changé plusieurs fois d’apparence, de format et de contenu.

1939 : Le premier numéro de Panorama, un bimensuel de poche, arrive en kiosques. Le magazine est structuré autour de courts articles et conçu pour être collectionné en volumes, avec une couverture spéciale en chanvre. Malgré son succès et l’implication de personnalités importantes, l’entrée en guerre de l’Italie affecte gravement le destin du journal.

1945 : Le premier numéro de L’Europeo parut en novembre. Grand format (42 x 60 cm), gros titres et grandes photographies. Premier grand hebdomadaire d’après-guerre, son format novateur, la mise en page moderne de ses articles et ses méthodes de lancement et de distribution lui assurèrent un succès immédiat et retentissant. Vendu en 1952 à Rizzoli, qui le publia jusqu’en 2013, il fut longtemps considéré comme le précurseur du journalisme en héliogravure, qui inspira par la suite de nombreux imitateurs en Italie et à l’étranger.

1948 : En novembre, Settimo giorno, un magazine d’actualités traitant de l’actualité, de la politique et du sport, a été lancé sous la direction d’Emilio Radius. Ce nouvel hebdomadaire propose des articles et des reportages photos qui ne trouvent pas leur place dans les pages de L’Europeo.

1949 : En janvier, l’hebdomadaire Il Mondo fut lancé. Dirigé par Mario Pannunzio, sous l’impulsion de Gianni Mazzocchi, il devient rapidement la référence intellectuelle incontournable de l’époque.

1950 : La première édition d' Il Cucchiaio d’Argento (La Cuillère d’Argent) paraît, premier livre de cuisine moderne du paysage éditorial italien de l’époque, pratique et facile à consulter. Ce manuel devient rapidement un classique et un best-seller. Au fil des années, avec ses dix éditions (la dernière en 2016), l’ouvrage a évolué tout en conservant sa rigueur et sa fidélité à la tradition

1954 : Stile Industria, revue trimestrielle dirigée par Alberto Rosselli, a été lancée en juin afin de promouvoir la dimension esthétique des produits. Son originalité résidait dans sa mise en avant de l’importance qualitative du graphisme et du packaging dans la philosophie du design industriel. Malgré sa courte existence (publiée jusqu’en 1963, puis de 1995 à 1997), la revue est devenue une référence incontournable pour la réflexion sur la philosophie de la production.

1956 : Le premier numéro de Quattroruote, magazine mensuel dédié à l’automobile et à la défense des automobilistes, paraîtra en kiosques en février. Essais de véhicules italiens et étrangers, tests de fiabilité et de durabilité, présentations et analyses d’entretien, prix des voitures neuves et d’occasion, et grands sondages : dès son premier numéro, le magazine a suscité l’intérêt des automobilistes et des passionnés, et grâce notamment à la rigueur et à la fiabilité de ses « Essais routiers », il a acquis une solide réputation auprès des constructeurs automobiles. Le magazine est également à l’origine d’importantes campagnes de sensibilisation citoyenne en faveur de la sécurité des automobilistes.

1957 : De 1957 à 1969, Editoriale Domus a publié L’Auto Italiana, un magazine historique dont le premier numéro est paru en kiosques en 1919, publié par l’Association nationale des automobilistes retraités.

1961 : En avril, Quattrosoldi, publication économique consacrée à la bourse et aux investissements, a été lancé. Il s’agissait du premier journal italien à défendre les consommateurs et les épargnants. Gianni Mazzocchi en était le rédacteur en chef.

1968 : De 1968 à 1970, Domina, magazine mensuel destiné aux femmes, était publié. Basé à Rome et dirigé par Tarquinio Maiorino, il s’appuyait sur les conseils d’un comité de personnalités reconnues, parmi lesquelles l’architecte Gio Ponti, l’écrivain Alberto Bevilacqua, le réalisateur Franco Zeffirelli et les actrices Rossella Falk et Florinda Bolkan.

1977 : TuttoTurismo paraît en kiosque en décembre, initialement sous forme de publication trimestrielle. Issu de Quattroruote, magazine spécialisé dans les voyages, les itinéraires et le tourisme automobile, TuttoTurismo propose également des tests de voyages organisés, des avis sur les hébergements et des bilans de qualité.

1978 : L’importance du véhicule industriel et son utilisation généralisée exigent la même attention que celle que la presse spécialisée accorde aux voitures : voit le jour TuttoTransporti, un magazine mensuel qui réalise des essais routiers des modèles les plus importants, mène des enquêtes dans le secteur, s’entretient avec des chauffeurs routiers et met en lumière les nombreux problèmes de leur travail.

1980 : Editoriale Domus déménage du centre de Milan à Rozzano, où elle est encore actuellement installée. Ses bureaux et locaux de rédaction se trouvent dans l’immeuble commandé par la maison d’édition au cabinet d’architectes Nizzoli, qui en a supervisé la conception et la construction.

1983 : Le premier numéro de Volare est désormais disponible en kiosque. Ce magazine rompt avec la presse aéronautique traditionnelle en s’adressant à la communauté des pilotes, professionnels et amateurs, ainsi qu’aux passionnés.

1984 : Suite au décès de son père, Giovanna Mazzocchi, qui travaillait dans l’entreprise depuis 1974, a pris la direction de la maison d’édition et a poursuivi son activité entrepreneuriale.

1987 : Initialement créée à des fins éditoriales, la base de données automobiles Quattroruote a servi de fondement au développement de produits et services destinés non seulement aux automobilistes, mais aussi aux professionnels du secteur. Aujourd’hui, elle constitue une référence incontournable pour les consommateurs, les constructeurs, les compagnies d’assurances, les loueurs de véhicules et tous les acteurs de la filière.

1987 : Ruoteclassiche est né, le magazine des passionnés de voitures classiques qui, avec rigueur technique et grande passion, aborde tout l’univers du collectionnisme automobile, décrivant les protagonistes de toutes les époques et pour tous les budgets, l’histoire, les curiosités et les personnalités.

1988 : Un projet éditorial inspiré du magazine allemand Merian a donné naissance à Meridiani, une publication monographique dédiée au voyage. Après Venise, à l’honneur dans le premier numéro, c’est au tour d’autres villes, des lieux exotiques, des îles, des sites préservés, des destinations traditionnelles ou insolites. Chaque monographie propose un voyage atypique à travers des villes et des lieux qui, grâce à des reportages, des reportages photographiques et des récits d’écrivains renommés, sont dépeints avec une approche originale, soignée et approfondie, toujours surprenante.

1995 : Dans le but précis de créer un circuit de laboratoire pour les essais Quattroruote, Editoriale Domus a construit le Centre de sécurité automobile (ASC) dans le paysage rural de Vairano di Vidigulfo, dans la province de Pavie, en 1995. L’installation, qui occupe une superficie de 50 hectares, se compose d’un circuit de 8 km, d’un circuit tout-terrain spécial, de zones d’entraînement et de simulation, d’ateliers spécialisés pour les inspections et le réglage des véhicules, et d’un centre de conférence.

1996 : Anticipant la tendance qui, d’ici quelques années, conduira toutes les entreprises à opérer en ligne, Editoriale Domus fait ses premiers pas sur le web avec le site web Quattroruote.

2002 : Le premier numéro de Meridiani Montagne paraît en kiosque, initialement sous forme de trimestriel. Cette publication monographique, entièrement consacrée à la montagne et à la culture alpine, deviendra rapidement la référence incontestée du marché de la presse périodique spécialisée.

2005 : Après l’acquisition du site web motonline.com par Editoriale Domus en 2004, le nouveau magazine mensuel Dueruote a fait ses débuts en avril 2005, dédié au vaste public des motocyclistes : pratiquants, passionnés ou simplement curieux de découvrir le monde des motos et des scooters.

2007 : Le premier numéro de XOffRoad, un magazine issu d’une initiative de Dueruote et dédié aux passionnés de Cross, d’Enduro et de Motard, paraîtra en kiosque en novembre.

2007 : Le premier numéro de TopGear, l’édition italienne du magazine automobile mensuel le plus vendu en Grande-Bretagne parait. Ce magazine s’adresse à tous ceux qui vivent leur passion pour l’automobile avec raison, style et plaisir.

2007 : À l’occasion du Motorshow de Bologne, QuattroruoteTV fait ses débuts sur le web : plus de 200 heures de retransmission en direct et 200 clips d’interviews et d’actualités de l’événement en temps réel. Le succès de cette expérience débouchera sur le développement d’une véritable chaîne de télévision en ligne, entièrement intégrée au site web quattroruote.it.

2008 : À l’occasion de la Fête de la République, le 2 juin, le président Giorgio Napolitano a nommé 25 nouveaux Chevaliers du Travail. Parmi les personnes honorées pour leur contribution à l’édition figure Giovanna Mazzocchi, présidente d’Editoriale Domus.

2010 : Quattroruote organise le Raduno dei Raduni dans son usine de Vairano, une immense fête pour les vrais passionnés d’automobile : plus de mille voitures rassemblées par marque, modèle ou clubs « inter-catégories » pour des voitures de toutes sortes, des petites 500 aux supercars, des voitures classiques aux dernières nouveautés.

2011 : Quattroruote a créé un prix en mémoire de son fondateur, le prix Gianni Mazzocchi. Ce prix récompense une personnalité de renommée mondiale du secteur automobile et est décerné chaque année lors de la Journée Quattroruote.

2014 : Sofia Bordone, de la troisième génération de la famille Mazzocchi, est diplômée en économie de l’université Bocconi. Après plusieurs expériences professionnelles à l’étranger, elle a débuté sa carrière chez Editoriale Domus, où elle est devenue rédactrice en chef et directrice internationale. Elle est PDG de l’entreprise depuis mai 2014.

2014 : L’Académie Quattroruote est lancée, un projet éducatif d’Editoriale Domus qui promeut des masters et des formations nationales et internationales dans le secteur automobile. Face au succès de cette initiative, le programme sera étendu en 2018 aux autres domaines d’expertise du groupe — architecture, design, gastronomie et tourisme — donnant naissance à l' Accademia Editoriale Domus.

2015 : Quattroruote Professional, avec les conseils méthodologiques de l’ISTAT, a établi l'indice Q, l’indice des prix à la consommation pour les produits et services automobiles. Véritable indicateur d’inflation pour les automobilistes, il calcule le coût mensuel de possession, d’achat, d’entretien et d’utilisation d’une voiture.

2016 : Le magazine Domus célèbre son 1000e numéro en kiosque avec un événement majeur à la Triennale de Milan et un nouveau projet éditorial collectif, confié aux neuf rédacteurs qui ont succédé à Gio Ponti à la tête de Domus.

2016 : Quattroruote est un acteur majeur de la 21e Exposition internationale de la Triennale de Milan avec l’exposition « En route vers (R) évolution. La poétique de demain entre design automobile et mobilité ». À la Reggia di Monza, un voyage immersif à travers le passé, le présent et l’avenir de l’automobile.

2016 : Bemap, une plateforme de marketing comportemental destinée spécifiquement aux entreprises de la chaîne d’approvisionnement automobile, est née d’une coentreprise entre Editoriale Domus et Advice Group.

2017 : Dueruote soutient la première édition de cet important événement dédié au cyclisme amateur, qui se déroule dans l’arrière-pays milanais.

2018 : Dix architectes internationaux se succéderont à la direction artistique de Domus, chacun pour dix numéros, et ce pendant dix ans. Le projet 10x10x10 accompagnera Domus jusqu’à son centenaire en 2028.

2018 : L’expérience de Ruoteclassiche a donné naissance à Youngtimer, un magazine entièrement consacré aux voitures âgées de 20 à 30 ans, trop récentes pour être considérées comme des classiques, mais présentant un grand intérêt pour les jeunes conducteurs.

2018 : Giovanna Mazzocchi a reçu le Compasso d’Oro Career Award, le prestigieux prix promu par l’ADI depuis 1954, décerné chaque année aux personnalités et entreprises de premier plan de la scène du design italien et international contemporain.

2018 : Au cœur de Milan, Quattroruote organise un immense festival automobile en plein air pour toute la famille, attirant plus de 200 000 personnes en une seule journée.

2019 : Sofia Bordone remporte le prix des « Grandes Flèches du Grand Milan ». Sofia Bordone reçoit le prix Le Grandi Guglie della Grande Milano, une distinction décernée par le Centro Studi Grande Milano aux personnalités qui, dans divers secteurs, se sont distinguées en contribuant à l’essor économique, social et culturel de la région milanaise, faisant ainsi rayonner Milan dans le monde.