Nous avons conduit en avant-première l’Hypersquare, le nouveau volant de Peugeot

C’est au mois de mai sur le circuit de Mortefontaine que nous avons eu l’opportunité de prendre en main ce nouveau volant, mais les quatre journalistes français dont nous avons la chance de faire partie ont eu des informations claires et précises : interdiction d’en parler avant la révélation officielle du prochain concept-car de la marque à la rentrée. Bon, ce sera finalement avec un peu de retard à l’allumage puisque c’est finalement au mois de novembre qu’a été présenté le concept Polygon.

Si vous êtes un fan de Peugeot ou un lecteur régulier de Caradisiac, ce n’est pas la première fois que vous avez entendu parler de l’Hypersquare parce que ce nouveau volant équipait le concept Inception en 2023 et le public avait même pu le découvrir lors du dernier Mondial de Paris au travers de simulateurs. Ce type de volant de forme atypique n’est pas une nouveauté en soi puisque d’autres marques comme Tesla ou Lexus en ont équipé certains de leurs modèles, mais attention, c’est la technologie qui diffère. Ainsi, sur les Tesla, le volant est relié au train avant par une colonne de direction classique, ce qui n’est pas le cas chez Lexus, et c’est également le choix de Peugeot, qui a donc opté pour une direction by-wire comprenez par là sans aucune liaison mécanique. Une grande première chez un constructeur généraliste, mais aussi chez une marque française. Stellantis innove donc et prend avec Peugeot une avance sur certains de ses concurrents.

Notre galop d’essai va s’effectuer au volant d’un Peugeot 2008, pas le prochain, mais bel et bien l’actuel, seuls quelques stickers permettent de se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un 2008 comme les autres. Dès qu’on ouvre la porte conducteur, pas de doute possible. On découvre ainsi l’Hypersquare en lieu et place du volant traditionnel auquel s’ajoutent différentes commandes d’arrêt d’urgence typiques des prototypes. On retrouve donc ce volant à la forme atypique puisqu’il s’agit d’un rectangle percé par quatre ronds, qui concentreront à l’avenir certaines commandes.

Après un briefing technique insistant notamment sur la volonté de Peugeot de retrouver un peu de son ADN sportif dilué depuis quelques années, c’est à nous de jouer, pardon de conduire. Plusieurs exercices nous sont proposés. Le premier est un grand classique puisqu’il s’agit d’effectuer plusieurs tours du circuit routier de Mortefontaine qui reconstitue les conditions de roulage d’une route départementale. Pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour se rendre compte des nouveautés, quelques virages suffisent. Les changements sautent aux yeux, en particulier lors des phases d’inscription. La direction est ainsi nettement plus directe que sur les directions traditionnelles. À son point milieu, elle parcourt juste 170° vers la droite ou la gauche avant d’arriver en butée, soit seulement moins d’un demi-tour. Il en résulte clairement que les premières courbes surprennent et on a tendance à grignoter le point de corde.

Un temps d’adaptation est donc clairement nécessaire et il faut clairement être vigilant sur les mouvements du volant, qui sont retransmis directement sur la direction. Attention au maintien du cap et fini le coude à la portière. Il est ainsi vivement conseillé de garder les deux mains sur le volant. Enfin, même si ce sont encore des prototypes que nous avons eus entre les mains, nous avons tout de même relevé quelques vibrations dans la direction, des défauts qui devraient être corrigés sur les versions définitives.

Mais lors de cette prise en main, nous avons également testé d’autres situations du quotidien comme des stationnements en créneau ou même des évitements. Là également, les changements sont importants. Les manœuvres sont ainsi plus faciles et plus directes avec une réduction du nombre de tours de volant de butée à butée, ce qui augmente donc la maniabilité, même si le conducteur doit toujours s’acclimater.

Au-delà du ressenti, cette technologie pourrait faire peur sur les conséquences d’une potentielle panne. Peugeot se veut rassurant puisque la marque au lion a repris les mêmes méthodes que dans l’aéronautique avec des phénomènes de duplication. Ainsi, le moteur situé au niveau de la direction travaille conjointement avec celui situé au niveau de l’essieu, mais un seul suffit pour faire fonctionner le dispositif. De quoi éviter des pannes vraiment handicapantes et dangereuses.

Très décontenançant dans sa conduite, ce nouveau volant a un autre avantage : sa taille. Plus réduite que les autres volants existant sur le marché, elle permet également de dégager un meilleur champ de vision, ce qui laisse le champ libre aux designers intérieurs de Peugeot pour réinventer le futur des intérieurs du prochain modèle du lion. À coup sûr, cet hypersquare va entraîner une nouvelle génération de i-cockpit. Reste à savoir exactement le surcoût de cette technologie. Aujourd’hui, il est clairement impossible de le savoir précisément, mais on peut chiffrer cela à plusieurs centaines d’euros. Peugeot n’envisage pas de l’installer sur toutes les versions de la future 208, mais il y a fort à parier que cela sera le cas sur la future 208 GTi, ce qui lui conviendrait à merveille.