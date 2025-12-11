La caméra de recul, top tendance des vols en 2025

Selon le bilan annuel publié par le ministère de l’Intérieur, les « vols d’accessoires sur véhicules » ont augmenté de 4 % l’an dernier, avec 95 363 actes recensés. Ces vols d’accessoires portent uniquement sur les parties extérieures des voitures. Ils ne comprennent pas les larcins effectués à l’intérieur de l’habitacle. Un phénomène qui se développe surtout dans les zones les plus urbanisées.

Parmi les pièces les plus volées, les gendarmes recensent les pots catalytiques, ces derniers ont une certaine valeur parce qu’ils contiennent des métaux précieux. Mais désormais ce business évolue. Un tiers des faits porte sur les optiques, les jantes et les pare-chocs. Les voitures les plus populaires sont les plus visées : Renault Clio, Peugeot 208 et 2008 ou encore Citroën C3 sont régulièrement citées par les forces de l’ordre. En 2025, les caméras de recul sont tendance. « ce sont les pièces les plus recherchées par les voleurs cette année » constate la police. Faciles d’accès, elles se trouvent à l’arrière du véhicule, intégrées au logo ou au-dessus de la plaque d’immatriculation. La Renault Clio 5, voiture la plus vendue en France, figure d’ailleurs comme la première victime de ce larcin. « Les voleurs privilégient des véhicules faciles à démonter pour la revente en pièces », explique l’assureur GMF.

"Leurs caméras sont fixées avec du double-face"

Sur les réseaux sociaux, des vidéos tuto expliquent ainsi comment retirer une caméra en quelques secondes seulement avec un simple tournevis ou même à main nue. La marque Renault est privilégiée par les voleurs, avec les modèles Clio 5, Mégane 4 et Captur. "Leurs caméras, fixées avec du double-face, sont plus faciles à retirer", explique un influenceur anonyme. "

Sur de nombreux sites de revente d’occasion le nombre d’annonces a explosé. Certaines caméras de recul sont ainsi revendues aux alentours des 50 euros contre près de 250 € en neuf. « Seuls ceux qui souscrivent une couverture tous risques ou du moins une formule au tiers enrichie d’options liées au vol peuvent en effet prétendre à un éventuel dédommagement » prévient l’association UFC Que choisir.