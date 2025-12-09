Renault va produire des Ford électriques, un accord "historique" 

Renault fabriquera deux voitures électriques "abordables" à batterie pour Ford sur sa plateforme Ampere à partir de 2028, dans le cadre d'un partenariat entre les deux constructeurs automobiles qui a été officialisé ce matin. Cet accord qualifié d’"historique" par Renault prévoit également un accord potentiel pour le développement conjoint de petits utilitaires.

C’est donc la plateforme utilisée pour les Renault 4, Renault 5 et Nissan Micra qui sera donc utilisée dans un premier temps. "Tout en misant sur l'efficacité de l'architecture partagée, Ford en assurera le design, la conception et les réglages dynamiques pour s'assurer que ces véhicules seront distinctement reconnus comme des modèles Ford ", précise la marque à l’ovale bleu. Même si Ford ne dit rien sur le sujet, on pourrait donc s’attendre à un retour de l’appellation Fiesta récemment disparue, ainsi qu’à l’arrivée d’un petit SUV du format de la R4. "C’est le premier chapitre d’une stratégie produit offensive", a rajouté un responsable Ford Europe lors d’une conférence de presse téléphonique à laquelle Caradisiac a participé ce matin.

Et le même d’ajouter que la marque a bien "l’ambition de développer son business avec les véhicules utilitaires." A cette fin, les deux parties ont signé une lettre d'intention portant sur une coopération dans le domaine des véhicules utilitaires légers en Europe. "Dans ce cadre, les partenaires exploreront la possibilité de développer et de fabriquer ensemble certains VUL Renault et Ford", précise Renault. "Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe", commente le patron du losange François Provost, qui se félicite de ce qu’ "à long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide."

Belle reconnaissance pour le savoir-faire de Renault, d’autant que Ford a partie liée avec le groupe Volkswagen depuis plusieurs années. Ses Capri et Explorer reposent sur une plateforme VW, et à cela s’ajoutent des accords sur les utilitaires. Au passage, le Français va par la même occasion muscler sa production au sein d’ElectriCity, ses installations industrielles dans le nord de la France. Pour toutes ces raisons, cet accord industriel surprise constitue une bonne nouvelle pour l’automobile européenne en général, et pour le made in France en particulier.