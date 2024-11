Entre le Ford Explorer et le Volkswagen ID.4, c'est une histoire de famille

Comme tous les constructeurs, Ford est obligé de passer à l’électrique. Si le constructeur américain a commencé sa mue de façon tranquille avec un seul modèle, le Mach e, il accélère aujourd'hui le pas avec le lancement très rapproché de deux autres, également des SUV à savoir les Explorer et Capri, pour un total de trois véhicules. Ford reprend des appellations prestigieuses puisque l’Explorer est un modèle commercialisé depuis 1992. Le virage de l’électrique, Volkswagen l’a entamé il y a plus longtemps que son rival du jour avec une gamme très étendue dénommée ID composée de cinq carrosseries (berlines, SUV et même breaks). Malheureusement, le succès n’a pas été à la hauteur des espérances ni de l’investissement, ce qui explique en partie les difficultés rencontrées actuellement par la marque de Wolfsburg. Deux stratégies bien distinctes, mais qui se confrontent aujourd’hui puisque les Explorer et ID.4 sont des cousins.

Oui, oui, vous avez bien lu, ces deux modèles partagent de très nombreux éléments. Alors, je sais, cela ne saute pas aux yeux et c’est logique, car ce sont principalement des organes mécaniques. Mais attention, il ne s’agit pas ici d’une alliance ou d’une association, mais tout simplement des relations commerciales, car Ford a acheté les plateformes, trains roulants, batteries et tout l’électronique qui va avec à Volkswagen. Mais tout le reste est différent. De quoi mettre un peu de piment à ce duel entre les deux versions les plus puissantes, à savoir le Ford Explorer AWD 340 ch et la Volkswagen ID.4 GTX.

À chacun son style

Explorer et ID.4 ont beau être des jumeaux techniques, il n’en demeure pas moins qu’ils possèdent des styles très distincts. Le SUV de Volkswagen, comme toute la gamme électrique présente des lignes tout en courbes, façon biodesign, tandis que l’Explorer - dont le nom fait écho à l’un des modèles les plus iconiques de chez Ford – met en avant des formes rectilignes, carrées avec une calandre verticale et un capot horizontal. Cette personnalité plus affirmée se retrouve aussi au niveau de la custode arrière assez originale. Le Volkswagen fait plus traditionnel, voire même plus pataud.

Cette différence se remarque également dans l’habitacle. L’ID.4 offre une présentation sans surprise puisque semblable aux autres modèles de la gamme zéro émission. Elle se compose d’une petite instrumentation mesurant 5,3 pouces qui côtoie un écran multimédia de 12,9 pouces, qui a été légèrement agrandi à l’occasion du restyling de ce modèle. Il concentre toujours beaucoup d’informations et commande encore la climatisation, mais son ergonomie a été améliorée depuis la dernière mise à jour de son système d’exploitation par la présence de raccourcis. Il a surtout été fiabilisé afin de réduire le nombre de bugs qui s’avéraient très pénibles. Cette utilisation simplifiée est passée aussi par le changement de position de la commande de la boîte de vitesses qui n’est plus à côté des compteurs, mais au niveau des commodos.

Ambiance spécifique dans l’Explorer. L’instrumentation n’est clairement pas au niveau de certains concurrents, mais plus grande tout de même que celle de l’ID.4. Mais le plus spectaculaire est la présence d’un écran multimédia vertical de 14,6 pouces, qui peut coulisser sur deux positions : la première verticale et une seconde inclinée afin de s’adapter aux positions de conduite des conducteurs, mais aussi de proposer dans la seconde configuration un rangement secret derrière l’écran qui peut se verrouiller à la fermeture du véhicule. L’autre originalité réside dans la présence sur le haut de la planche de bord d’une barre de son signée Bang et Olufsen. Dans les deux cas, la qualité des matériaux est moyenne avec pas mal de plastiques durs, mais pour finir, c’est toutefois le Ford qui s’en sort le mieux.

Aspects pratiques : très proches

Malgré leur proximité, les dimensions de ces deux véhicules sont bien différentes. Ainsi, l’Explorer mesure 4,47 m tandis que l’ID.4 est nettement plus grand puisque sa longueur atteint 4,58 m. Bizarrement, ces centimètres supplémentaires n’ont aucune répercussion sur l’habitabilité qui est identique dans les deux cas, quelles que soient les cotes.

Pour le volume de chargement, celui du Volkswagen est nettement plus grand avec 543 litres contre 450 l pour l’Explorer. Même tendance quand on rabat les banquettes avec 1 575 litres contre 1 422 litres. Les rangements intérieurs sont très nombreux en raison notamment de vastes consoles centrales, en particulier celle de l’Explorer qui peut recevoir, avec le pack premium une ayant une capacité de 17 litres.

Pratique Ford Explorer AWD Extended Range Volkswagen ID.4 GTX Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12,7 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : le Ford se détache

Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, les tarifs sont loin d’être accessibles. Ainsi, les prix de nos concurrents du jour sont relativement proches. Comptez 53 900 € pour le Ford Explorer et 54 990 € pour l’ID.4 dans sa version GTX, soit un écart pas vraiment significatif de 1 000€. Finalement en matière de budget, c’est l’Explorer, qui s'en sort le mieux grâce en particulier à sa garantie de 5 ans/kilométrage illimité alors que l’ID.4 doit se contenter d’une plus basique de 2 ans, mais aussi à une plus grande fiabilité et des coûts de réparation moins onéreux.

Budget Ford Explorer AWD Extended Range Volkswagen ID.4 GTX Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,4 /20 11,2 /20 Explication des critères de notation

Équipement : Un ID.4 mieux pourvu de base

Le GTX représente le nec plus ultra de l’ID.4 que ce soit en matière de puissance que d’équipement, avec un prix de 54 990 €. Il est donc vendu 1 090 € de plus que l’Explorer, mais c’est du "All inclusive", comprenez par là que tout est compris, ce qui n’est pas le cas de son adversaire du jour. Vous aurez ainsi droit aux jantes 20 pouces, au hayon automatique, les projecteurs Matrix LED, le régulateur de vitesse adaptatif, l’affichage tête haute en réalité augmentée, l’accès et le démarrage sans clé ou la caméra de recul. Sur l’Explorer, pour avoir une dotation équivalente à celle de l’ID.4, il faudra opter pour le pack premium facturé 3 600 €, comprenant notamment les projecteurs Matrix LED, les jantes 20 pouces, le hayon mains-libres, la MégaConsole avec rangements de 17 litres, le siège conducteur massant, la caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé et l’écran coulissant.