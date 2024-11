Entre le Ford Explorer et le Volkswagen ID.4, c'est une histoire de famille

Comme précédent évoqué, Explorer et ID.4 partagent de multiples éléments mécaniques. Il en ressort qu'ils proposent différentes configurations avec plusieurs types de batteries et moteurs.

Ainsi, l'ID.4 commence avec une version de 170 ch et une batterie de 52 kWh, puis différentes déclinaisons développant 286 ch et alimentées par une batterie de 77 kWh. Les autonomies maximales atteignent 572 km. L'ensemble est chapeauté par la version la plus puissance dénommée GTX.

Nombreuses similitudes avec l'Explorer, qui reprend les mêmes capacités de batteries et moteurs. Les autonomies varient puisqu'elles atteignent 612 km.

À l'occasion de ce comparatif, tous deux développent 340 ch et sont équipés de quatre roues motrices par l’intermédiaire de deux moteurs électriques. De quoi répondre présent à toutes les situations du quotidien, et bien plus, que ce soit sur route, autoroute, mais aussi dans des conditions d’adhérence difficiles. Ils offrent également des capacités tractables intéressantes de 1 200 kg sur les deux modèles.

Toutefois, comme souvent, Ford s’est réservé le droit de personnaliser certains réglages, à l’image de la direction plus précise et informative que celle de l’ID.4. Il en est de même de l’amortissement plus ferme, ce qui entraîne des mouvements de caisse mieux contenus que sur le SUV de Volkswagen. L’Explorer profite donc d’un plus grand dynamisme, même s’il faut bien reconnaître que ces deux modèles à destination des familles sont clairement orientés confort.

Cette notion d’agilité plus importante à bord du Ford plus léger que celui du Volkswagen puisque ce dernier pèse 2 261 kg contre 2 092 kg pour l’Explorer, soit une différence de près de 170 kg. Cela s’explique par des pièces de carrosserie spécifiques, mais aussi une meilleure insonorisation

On retrouve naturellement la même batterie de 84 kWh brut soit 77 kWh net. Les autonomies officielles sont de 566 km pour l’Explorer et 517 km pour l’ID.4. Pour la recharge, comptez 11 kW en alternatif et 185 kW en continu pour l’Explorer et 175 kW pour l’ID.4. De quoi passer de 10 à 80% en 26 min. Pour la consommation, nous avons enregistré des moyennes presque égales de 18,1 kWh/100 km pour le Ford et 18 kWh/100 km pour le Volkswagen, soit des autonomies réelles respectives de 425 km.

Sur la route Ford Explorer AWD Extended Range Volkswagen ID.4 GTX Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 14,6 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Sécurité Ford Explorer AWD Extended Range Volkswagen ID.4 GTX Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note : 13 /20 13 /20 Explication des critères de notation