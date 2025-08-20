Rassurez-vous, le nouveau Volkswagen T-Roc sera plus présentable que ça

Le Volkswagen T-Roc s’est révélé comme l’un des modèles les plus importants pour le constructeur allemand sur le marché européen. Lancé en 2017, ce SUV très compact basé sur la plateforme de la Golf de septième génération a fini par se vendre mieux que sa compacte de sœur et figure parmi les véhicules les plus appréciés de la clientèle du Vieux continent.

Autant dire que sa toute nouvelle génération de modèle est très attendue : elle sera officiellement présentée dans les jours à venir et inaugurera une inédite motorisation « full hybride » en plus de ses blocs essence à hybridation légère.

On l’a déjà vu « tout nu »

Rappelons que ce nouveau T-roc de seconde génération a déjà été vu il y a quelques mois sans camouflage grâce à une fuite très révélatrice. Mais dans une nouvelle image officielle publiée cette semaine, Volkswagen conserve une part de « mystère » en décorant la voiture d’une livrée gribouillée recouvrant même les vitres.

Cette nouvelle image officielle colle en tout cas avec l’image en fuite, révélant un profil assez proche de celui de la mouture actuelle. Il restera glissé entre les petits T-Cross, Taigo (segment B) et autres Tiguan (segment C) pour s’opposer aux SUV urbains « grand format » du marché.

Il n’y aura pas de cabriolet

Rappelons que ce T-Roc de seconde génération ne recevra pas de version cabriolet contrairement à la mouture actuelle, Volkswagen ayant jugé la demande trop faible pour cette version même si elle occupait régulièrement la première place de la catégorie sur le marché. Rendez-vous d’ici quelques heures pour sa présentation officielle…sans aucun camouflage !