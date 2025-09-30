Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Volkswagen

Stellantis n’est pas le seul à mettre des usines à l’arrêt

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

La marque allemande Volkswagen va aussi stopper la production dans deux de ses usines en Allemagne, deux sites dédiés aux modèles électriques.

Stellantis n’est pas le seul à mettre des usines à l’arrêt
Le site de Volkswagen à Zwickau en Allemagne. (Crédit photo : MaxPPP)

Que ce soit les constructeurs (Ford, Nissan, Geely…) ou les équipementiers à l’image de Bosch, tous sont confrontés aux volumes de vente qui ne correspondent pas aux attentes.

Résultat, les décisions sont assez communes : tailles dans les effectifs ou stopper les chaînes de montage. En France, Stellantis a annoncé la mise en arrêt des sites de Poissy, Mulhouse et Sochaux. Volkswagen va faire de même et « interrompra la production de véhicules sur ses sites de Zwickau et de Dresde durant la première semaine des vacances d’automne » a précisé un porte-parole de la marque. Sans surprise, « nous adaptons ainsi notre programme de production à la situation du marché ».

Pourtant, Volkswagen est passé à l’offensive, du moins en France, avec de fortes réductions sur certains modèles. En cumulant remise du constructeur et aides gouvernementales, le VW ID.4 Pro peut voir sa facture baisser de 13 400 € ! Globalement, il ne faut pas hésiter à négocier si vous passez les portes d’une concession Volkswagen.

35 000 collaborateurs en moins d'ici 2030 ?

Pour rappel, le site de Zwickau assemble les Audi Q4 e-tron ainsi que les Volkswagen ID.3 et ID.5. Celui de Dresde assemble notamment l’ID.3. La firme allemande pourrait se séparer de quelque 35 000 collaborateurs d’ici 2030, soit 29 % de ses effectifs en Allemagne.

