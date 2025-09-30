Stellantis n’est pas le seul à mettre des usines à l’arrêt
La marque allemande Volkswagen va aussi stopper la production dans deux de ses usines en Allemagne, deux sites dédiés aux modèles électriques.
Que ce soit les constructeurs (Ford, Nissan, Geely…) ou les équipementiers à l’image de Bosch, tous sont confrontés aux volumes de vente qui ne correspondent pas aux attentes.
Résultat, les décisions sont assez communes : tailles dans les effectifs ou stopper les chaînes de montage. En France, Stellantis a annoncé la mise en arrêt des sites de Poissy, Mulhouse et Sochaux. Volkswagen va faire de même et « interrompra la production de véhicules sur ses sites de Zwickau et de Dresde durant la première semaine des vacances d’automne » a précisé un porte-parole de la marque. Sans surprise, « nous adaptons ainsi notre programme de production à la situation du marché ».
Pourtant, Volkswagen est passé à l’offensive, du moins en France, avec de fortes réductions sur certains modèles. En cumulant remise du constructeur et aides gouvernementales, le VW ID.4 Pro peut voir sa facture baisser de 13 400 € ! Globalement, il ne faut pas hésiter à négocier si vous passez les portes d’une concession Volkswagen.
35 000 collaborateurs en moins d'ici 2030 ?
Pour rappel, le site de Zwickau assemble les Audi Q4 e-tron ainsi que les Volkswagen ID.3 et ID.5. Celui de Dresde assemble notamment l’ID.3. La firme allemande pourrait se séparer de quelque 35 000 collaborateurs d’ici 2030, soit 29 % de ses effectifs en Allemagne.
