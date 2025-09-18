Le prix du Volkswagen ID.4 Pro devient imbattable, mais sous conditions

Dès le 1er octobre, la mise en place d’une aide de 1 000 € voulue par Agnès Pannier-Runnacher et Marc Ferraci sera effective. Cette somme s’ajoute aux 4 200 € qu’il est possible de bénéficier pour l’achat d’un VE assemblé en Europe.

Dans la gamme Volkswagen, les Id.4 Pro et ID.4 Pro 4MOTION bénéficient d’une batterie dont les cellules sont de provenance européenne. Ainsi, l’ID.4 Pro bénéficie d’un Coup de pouce de 5 600 € auxquels s’ajoute une réduction de la marque de 7 800 €, soit 13 400 € au total.

Le SUV est ainsi vendu 32 590 €, un prix imbattable pour un véhicule familial de 286 ch et équipé d’une batterie de 77 kWh, une combinaison lui assurant une autonomie homologuée de 566 km. De plus, il est loin d’être chichement équipé avec de série la caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la navigation, les jantes alliage de 19 pouces ou encore les sièges, le volant et le pare-brise chauffants.

Volkswagen indique que certaines ID.3 et ID.4 ne sont plus éligibles à la prime CEE, mais qu’il existe des exemplaires en stock éligibles au coup de pouce supplémentaire de 1 000 €.

Des aides soumises à des conditions

Si l’obtention de ce dernier est possible si la voiture et la batterie sont assemblées en Europe, les primes provenant de la caisse des certificats d’économie d’énergie (CEE) dépendent du prix d’acquisition (maximum 47 000 €), mais aussi des revenus selon trois catégories : « modeste », « en situation de précarité énergétique » et « autre ménage ». Le montant s’élève à 4 200 € pour les deux premières et 3 100 € pour la dernière.