Le gouvernement octroie 1 000 euros supplémentaires pour l'achat d'une voiture électrique

L’opération ressemble à un baroud d’honneur. Quelques heures avant le vote de confiance à l’Assemblée au résultat ultra-prévisible, les ministères de la transition écologique et de l’industrie ont publié un communiqué commun en forme de cadeau d’adieu.

Agnès Pannier-Runnacher et Marc Ferraci, avant de faire leurs cartons, ont décidé d’octroyer un coup de pouce de 1 000 euros supplémentaires qui viennent s’ajouter à l’aide à l’achat d’une voiture électrique. La somme, qui pouvait atteindre 4 200 euros, va donc passer à 5 200 euros dès le 1er octobre prochain.

Une mesure plus restrictive que le bonus classique

Rappelons-le : il s’agit d’un montant maximum puisque l’opération est soumise aux revenus des ménages et que ce montant est un maximum. En outre, ce coup de pouce supplémentaire est beaucoup plus restrictif que le bonus général puisqu’il ne concerne que les voitures assemblées en Europe tout comme leurs batteries. La liste complète des autos concernées sera disponible sur le site de l’ADEME dans quelques jours.

On est évidemment en mesure de se poser la question de la validité, et de la durée dans le temps, d’une telle promesse en cette période d’instabilité politique. Pas d’inquiétude quant à sa pérennisation puisque l’arrêté pris par les deux ministères conjoints a déjà fait l’objet d’une parution au Journal Officiel.

Un baroud d'honneur qui a un prix

Bien sûr, les prochains ministres peuvent tout à fait prendre une décision inverse à celle de leurs prédécesseurs voir de la restreindre à une période très limitée. Mais l’impopularité ayant ses limites, on voit mal les nouveaux titulaires des portefeuilles de l’écologie et de l’industrie revenir en arrière.

Reste qu’une telle mesure coûte cher. L’an passé, plus de 317 500 bonus ont été octroyés en France. Certes, depuis, le premier juillet, ce bonus ne sort plus du budget de l’État, mais de la caisse des certificats d’économie d’énergie (CEE), sorte d’écotaxe versée par les entreprises pollueuses. Même si les 1 000 euros supplémentaires, ne concernent pas toutes les autos, la somme à débourser reste conséquente et la mesure énigmatique en ces temps budgétaires difficiles.