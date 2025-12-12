BYD Sealion 5 DM-i : un SUV familial hybride rechargeable au prix d’une bonne Clio !

En bref : SUV familial de 4,74 m Hybride rechargeable 212 ch cumulés 62 à 88 km en électrique À partir de 30 990 €

Qu’on la juge déloyale ou non, l’offensive chinoise risque de faire mal. Très mal… Car l’empire du Milieu a décidé de proposer à l’automobiliste « moyen », qui n’en avait pas les moyens jusque-là, de passer à l’électrique ou à l’hybride rechargeable.

La preuve avec le géant BYD : à l’heure où les SUV familiaux hybrides « branchés » réclament au bas mot 50 000 €, la marque lâche une bombe avec ce modèle Sealion 5 DM-i (petit frère du Seal U) à partir de 30 990 €, et même 29 990 € au lancement jusqu’au 31 décembre 2025. Ou… le prix d’une Renault Clio VI électrifiée haut de gamme…

Et pour ce prix, vous avez un véhicule de 4,74 m de long, un intérieur dimensionné pour une famille de quatre personnes, même si le coffre n’établit aucun record avec ses 463 dm3, une puissance cumulée de 212 ch et, bien sûr, la possibilité d’assurer tout ou partie des trajets quotidiens en électrique, en l’occurrence 62 km sur le cycle mixte d’homologation.

Vous en voulez plus ? Aucun problème : avec le modèle Design, le rayon d’action « sans rejet polluant » passe théoriquement à 88 km grâce à une batterie de 18,3 kWh au lieu de 13, tandis que la dotation, déjà complète d’origine (voir page équipement), s’enrichit avec radars de stationnement avant, caméra panoramique, hayon électrique, sièges chauffants et chargeur de smartphone sans fil, le tout pour 3 000 € de plus. Soit 32 990 € actuellement (en comptant la remise de 1 000 € actuellement si vous suivez bien) ou… à peine plus qu’un bon Dacia Bigster qui se plie déjà en quatre pour rendre une simple hybridation de 155 ch accessible (à partir de 32 000 € en finition Journey et Extrême), le tout sans aucun malus !

Dur… Même avec de grosses remises sur des modèles en stock, un Skoda Kodiaq comparable impose un surcoût de 14 000 €, auquel s’ajoute une taxe au poids de 1 180 €… Bien que relativement « raisonnable », un Peugeot 5008 PHEV s’affiche 13 000 € plus cher que le Chinois (a minima) avec, par-dessus le marché, une dîme à la masse de… 3 035 € !

Et le plus inquiétant pour ses adversaires, c’est que le Byd n’a pas grand-chose à se reprocher en matière de qualité perçue : les panneaux de carrosserie sont alignés rigoureusement et le mobilier apparaît cossu, y compris sur les parties les moins visibles. Plus cossu même que celui du Bigster. Seule consolation pour les marques historiques : la présentation est classique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Mais pour les petits budgets, peu importe, d’autant qu’il offre des systèmes d’infodivertissement modernes.

Bien que de petite taille, l’instrumentation numérique s’avère complète et facile à consulter grâce à des commandes au volant intuitives. Elle se voit complétée par un système multimédia moins facile à utiliser mais donnant accès aux fonctionnalités Google pour la navigation, ainsi qu’à des applications dans l’air du temps telles que Spotify et même… un Karaoke, comme dans une bonne Audi ! Et à la conduite, pas grand-chose à redire non plus (voir page suivante)…